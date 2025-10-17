БЕОГРАД ПЛЕШЕ КАО МАЈКЛ ЏЕКСОН (ВИДЕО, ФОТО) Светски шоу стиже у српску престоницу и ДОНОСИ БИТ КРАЉА ПОПА на велику сцену, ОВАЈ УМЕТНИК ЋЕ ГА ОЖИВЕТИ
Награђивани концертни шоу из лондонског позоришта „Вест Енд”, спектакл који не опонаша већ оживљава непоновљиву магију Мајкла Џексона, стиже у Београд и то у Сава центар, 6. новембра у 20 часова.
На сцени Плаве дворане Сава Центра, публику на овом шоуу очекује живи оркестар, задивљујући костими, препознатљиве кореографије и Бен Боуман, британски интерпретатор краља попа, који већ годинама осваја свет својим невероватним гласом и харизмом.
„Обожавам Мајкла Џексона откад знам за себе. Сваки дан сам проводио с њим. Све дугујем једном човеку - особи која ме је обликовала и инспирисала”, казао је Боуман.
Његов наступ није пука имитација, већ уметнички омаж, рекреација енергије и духа оригиналних концерата, са пажљиво оркестрираним сценским ефектима и новим музичким обрадама. Кроз нумере „Thriller”, „Beat It”, „Billie Jean” и „Man in the Mirror”, публика ће имати прилику да поново осети оно што је, како организатори тврде, Џексон значио генерацијама - универзалност емоције, хуманост и ритам који повезује.
Публика у Лондону и широм Европе већ је прогласила овај шоу једним од најупечатљивијих музичко-сценских доживљаја данашњице. „Задивљујуће“, писао је BBC Радио. „Једноставно спектакуларно“, истакао је The Telegraph. Сада ће и домаћа публика имати прилику да осети дах светске сцене.