clear sky
15°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕОГРАД ПЛЕШЕ КАО МАЈКЛ ЏЕКСОН (ВИДЕО, ФОТО) Светски шоу стиже у српску престоницу и ДОНОСИ БИТ КРАЉА ПОПА на велику сцену, ОВАЈ УМЕТНИК ЋЕ ГА ОЖИВЕТИ

17.10.2025. 11:28 11:31
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Коментари (0)
1
Фото: Промо

Награђивани концертни шоу из лондонског позоришта „Вест Енд”, спектакл који не опонаша већ оживљава непоновљиву магију Мајкла Џексона, стиже у Београд и то у Сава центар, 6. новембра у 20 часова.

На сцени Плаве дворане Сава Центра, публику на овом шоуу очекује живи оркестар, задивљујући костими, препознатљиве кореографије и Бен Боуман, британски интерпретатор краља попа, који већ годинама осваја свет својим невероватним гласом и харизмом. 

„Обожавам Мајкла Џексона откад знам за себе. Сваки дан сам проводио с њим. Све дугујем једном човеку - особи која ме је обликовала и инспирисала”, казао је Боуман. 

Његов наступ није пука имитација, већ уметнички омаж, рекреација енергије и духа оригиналних концерата, са пажљиво оркестрираним сценским ефектима и новим музичким обрадама. Кроз нумере „Thriller”, „Beat It”, „Billie Jean” и „Man in the Mirror”, публика ће имати прилику да поново осети оно што је, како организатори тврде, Џексон значио генерацијама - универзалност емоције, хуманост и ритам који повезује.

Публика у Лондону и широм Европе већ је прогласила овај шоу једним од најупечатљивијих музичко-сценских доживљаја данашњице. „Задивљујуће“, писао је BBC Радио. „Једноставно спектакуларно“, истакао је The Telegraph. Сада ће и домаћа публика имати прилику да осети дах светске сцене. 

шоу плес мајкл џексон сава центар
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Култура Сцена
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОСТАЛГИЧНО ПУТОВАЊЕ КРОЗ СМЕХ: Представа „Ја сам дете деведесетих“ стиже у Нови Сад, а ОВАЈ СТЕНДАП КОМИЧАР ЈЕ ГЛАВНИ ЈУНАК
1

НОСТАЛГИЧНО ПУТОВАЊЕ КРОЗ СМЕХ: Представа „Ја сам дете деведесетих“ стиже у Нови Сад, а ОВАЈ СТЕНДАП КОМИЧАР ЈЕ ГЛАВНИ ЈУНАК

17.10.2025. 11:21 11:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РЕКАО ЈЕ ДА ЈА НЕ ТРЕБА ДА СЕ БАВИМ ОВИМ ПОСЛОМ (ВИДЕО, ФОТО) ЕМИНА ЈАХОВИЋ проговорила о свом односу СА ДИНОМ МЕРЛИНОМ, па открила: „ДОСТА САМ ИЗГУБИЛА зато што сам радила са највећима”

БИО ЈЕ ЊЕН ПРВИ ПРОДУЦЕНТ

1

РЕКАО ЈЕ ДА ЈА НЕ ТРЕБА ДА СЕ БАВИМ ОВИМ ПОСЛОМ (ВИДЕО, ФОТО) ЕМИНА ЈАХОВИЋ проговорила о свом односу СА ДИНОМ МЕРЛИНОМ, па открила: „ДОСТА САМ ИЗГУБИЛА зато што сам радила са највећима”

15.10.2025. 21:16 21:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРИНЦ ОТКРИО ПРАВУ ИСТИНУ О СВОМ УЧЕШЋУ НА ЕВРОВИЗИЈИ: „То због правилника није било могуће” (ВИДЕО, ФОТО) Испричао како је победница „Звезда Гранда” ШЕЈЛА ЗОНИЋ У СВЕ БИЛА УМЕШАНА

Није требало да пева песму „Мила”

1

ПРИНЦ ОТКРИО ПРАВУ ИСТИНУ О СВОМ УЧЕШЋУ НА ЕВРОВИЗИЈИ: „То због правилника није било могуће” (ВИДЕО, ФОТО) Испричао како је победница „Звезда Гранда” ШЕЈЛА ЗОНИЋ У СВЕ БИЛА УМЕШАНА

16.10.2025. 15:27 15:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај