ДАНАС И СУТРА НА ЈУБИЛАРНОМ НОМУСУ Контрабас, БГФ и ренесансна „Јулија”

18.10.2025. 13:19
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
Фото: Монс, промо

Београдска филхармонија под вођством италијанског диригента Карла Понтија, и уз једног од најистакнутијих контрабасиста данашњице Божу Параџика, наступа вечерас у 20 часова у Синагоги, у оквиру Новосадских музичких свечаности (Номус).

Концерт почиње шармантним делом Симфонијски прелудијум Ђакома Пучинија, а потом следе и две композиције чувеног Нина Роте, аутора музике за филм „Кум”: Концертантни дивертименто за контрабас и оркестар, виртуозна коимпозиција писана за ретко експониран инструмент, и Свита „Улица“ (La Strada), састављена од музике за истоимени Фелинијев филм из 1954.

Сутра на Номусу следи концерт ансамбла „Диалогос“, у Галерији Матице српске,  с почетком у 20 часова. Ансамбл „Диалогос“ доноси библијску причу о Јудити, према истоименом спеву Марка Марулића, у режији Санде Хржић. У програму учествују: Катарина Ливљанић, глас, уметничко вођство и музичка реконструкција; Албрехт Маурер: виела, лирица; и Норберт Роденкирхен, флауте, двојнице.

“У овој музичкој монодрами кроз медиј женског гласа који пева неколико улога, пред публику долазе Јудита и Холоферно, као и сви демони из њихових унутрашњих светова. Женски глас прате виела и лирица (традиционални хрватски жичани инструмент) и дрвене флауте (попречне флауте и двојнице). Сви заједно граде древну и емотивну причу смештајући је у савремени театарски контекст”.

Улазница за оба програма још увек има, и могу се купити два сата пред почетак концерата на месту дешавања програма.

