overcast clouds
15°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПЕНТАГОН НАСРНУО НА НОВУ СЕРИЈУ КОЈА ОБРАЂУЈЕ ГЕЈ ТЕМАТИКУ У ВОЈСЦИ Да ли Нетфликс провоцира Америку и саботира обнову „ратничког етоса”?

17.10.2025. 17:30 17:37
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
Коментари (0)
нетфликс
Фото: Printscreen Youtube/ Netflix

Серија „Boots” подигла је велику буру, нарочито ако се узме у обзир да је Доналд Трамп тренутни председник Америке.

Пентагон је оштро критиковао нову Нетфликсову серију под називом „Boots”, која обрађује LGBTQ+ тематику у војсци. Министарство одбране Сједињених Америчких Држава објавило је званично саопштење поводом серије која је недавно постала доступна на популарној streaming платформи.

О чему се ради у серији?

Главну улогу у овој драмедији о одрастању тумачи Мајлс Хајзер, а радња је инспирисана мемоарима „The Pink Marine” аутора Грега Коуп Вајта. Серија прати причу прикривеног геј тинејџера Камерона Коупа и његовог најбољег пријатеља Реја Мекафи (Лијам Оха) током њихове обуке у кампу за маринце 1990. године.

 

Оштра реакција Пентагона

Портпарол Пентагона Кингсли Вилсон у изјави за Entertainment Weekly поручио је да се америчка војска враћа својим темељним вредностима.

„Под председником Трампом и секретаром Питом Хегсетом, америчка војска се враћа обнови ратничког етоса”, рекао је Вилсон, а многи су истакли да се због помињања председника сада чека и његова реакција на некој од друштвених мрежа.

У саопштењу се даље наводи:

„Наши стандарди су генерално елитни, уједначени и родно неутрални јер тежина руксака или људског бића не мари да ли сте мушкарац, жена, геј или хетеро. Нећемо компромитовати стандарде како бисмо задовољили идеолошку агенду, за разлику од Нетфликса, чије руководство доследно производи и сервира 'woke' смеће својој публици и деци.”

нетфликс лгбт+ Пентагон
Извор:
Мондо
Пише:
Дневник
Култура Филм
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИЛОН МАСК ПОЗВАО НА БОЈКОТ ЗБОГ ПРОМОЦИЈЕ ВОУК КУЛТУРЕ Нетфликс изгубио 25 милијарди долара за пет дана због цртаног филма
netflix

ИЛОН МАСК ПОЗВАО НА БОЈКОТ ЗБОГ ПРОМОЦИЈЕ ВОУК КУЛТУРЕ Нетфликс изгубио 25 милијарди долара за пет дана због цртаног филма

08.10.2025. 18:40 18:52
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕТФЛИКС ОБЈАВИО РАТ АИ ПРОДУКЦИЈИ Вештачка интелигенција може, АЛИ ПОД ОВИМ УСЛОВИМА
Нетфликс

НЕТФЛИКС ОБЈАВИО РАТ АИ ПРОДУКЦИЈИ Вештачка интелигенција може, АЛИ ПОД ОВИМ УСЛОВИМА

28.08.2025. 09:17 09:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЧЕЛИ СА ХОЛИВУДСКИМ СНОВИМА, А САД... Хари и Меган остају без Нетфликса и 100 милиона долара! Да ли је ово КОНАЧАН КРАЈ њиховог америчког сна?
да

ПОЧЕЛИ СА ХОЛИВУДСКИМ СНОВИМА, А САД... Хари и Меган остају без Нетфликса и 100 милиона долара! Да ли је ово КОНАЧАН КРАЈ њиховог америчког сна?

24.07.2025. 19:11 19:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај