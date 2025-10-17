ПЕНТАГОН НАСРНУО НА НОВУ СЕРИЈУ КОЈА ОБРАЂУЈЕ ГЕЈ ТЕМАТИКУ У ВОЈСЦИ Да ли Нетфликс провоцира Америку и саботира обнову „ратничког етоса”?
Серија „Boots” подигла је велику буру, нарочито ако се узме у обзир да је Доналд Трамп тренутни председник Америке.
Пентагон је оштро критиковао нову Нетфликсову серију под називом „Boots”, која обрађује LGBTQ+ тематику у војсци. Министарство одбране Сједињених Америчких Држава објавило је званично саопштење поводом серије која је недавно постала доступна на популарној streaming платформи.
О чему се ради у серији?
Главну улогу у овој драмедији о одрастању тумачи Мајлс Хајзер, а радња је инспирисана мемоарима „The Pink Marine” аутора Грега Коуп Вајта. Серија прати причу прикривеног геј тинејџера Камерона Коупа и његовог најбољег пријатеља Реја Мекафи (Лијам Оха) током њихове обуке у кампу за маринце 1990. године.
Оштра реакција Пентагона
Портпарол Пентагона Кингсли Вилсон у изјави за Entertainment Weekly поручио је да се америчка војска враћа својим темељним вредностима.
„Под председником Трампом и секретаром Питом Хегсетом, америчка војска се враћа обнови ратничког етоса”, рекао је Вилсон, а многи су истакли да се због помињања председника сада чека и његова реакција на некој од друштвених мрежа.
У саопштењу се даље наводи:
„Наши стандарди су генерално елитни, уједначени и родно неутрални јер тежина руксака или људског бића не мари да ли сте мушкарац, жена, геј или хетеро. Нећемо компромитовати стандарде како бисмо задовољили идеолошку агенду, за разлику од Нетфликса, чије руководство доследно производи и сервира 'woke' смеће својој публици и деци.”