ИЛОН МАСК ПОЗВАО НА БОЈКОТ ЗБОГ ПРОМОЦИЈЕ ВОУК КУЛТУРЕ Нетфликс изгубио 25 милијарди долара за пет дана због цртаног филма

08.10.2025. 18:40 18:52
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba/Дневник
netflix
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Стриминг гигант Нетфликс изгубио је чак 25 милијарди долара након што је Илон Маск јавно позвао кориснике да откажу претплате због дечје серије „Dead End: Paranormal Park“ у којој се појављује трансродни лик.

Последњих дана милијардер је више од 20 пута на друштвеној мрежи X (бивши Твитер) делио објаве са позивом на бојкот, као и поруке у којима оштро критикује компанију. Маск је навео да је отказао своју Нетфликс претплату, позвавши све да ураде исто:

„Откажите Нетфликс због здравља своје деце“, написао је 1. октобра, цитирајући мим који приказује „Нетфликсову трансродну агенду“ као тројанског коња који улази у тврђаву означену натписом „ваша деца“.

Маскова кампања против Нетфликса почела је прошле недеље, када је поделио снимак из серије у којем главни лик тврди да је трансродна особа.

„Ово није у реду“, написао је Маск уз коментар да је реч о садржају намењеном седмогодишњацима.

Серија „Dead End: Paranormal Park“ је након две сезоне отказана и тренутно се не промовише на платформи.

Ипак, Маск је наставио са критикама, наводећи да Нетфликс „гура трансродне теме у дечјим емисијама“, попут „CoComelon“ и „The Baby-Sitters Club“. Такође је подржао тврдње о наводној расној пристрасности у запошљавању и критиковао донације руководилаца компаније Демократској странци.

Друштвене мреже су убрзо преплављене снимцима екрана људи који показују да су отказали Нетфликс претплату.

Иронијом судбине, сам Маск има трансродно дете – ћерку Вивијан Вилсон, која је 2022. године званично променила име и пол. У интервјуу из 2023. године, Маск је изјавио да је „изгубио сина“ и да га је „убио воук вирус“.

нетфликс Илон Маск бојкот
Извор:
Klix.ba/Дневник
Пише:
Дневник
Култура Филм
