ИЛОН МАСК ПОЗВАО НА БОЈКОТ ЗБОГ ПРОМОЦИЈЕ ВОУК КУЛТУРЕ Нетфликс изгубио 25 милијарди долара за пет дана због цртаног филма
Стриминг гигант Нетфликс изгубио је чак 25 милијарди долара након што је Илон Маск јавно позвао кориснике да откажу претплате због дечје серије „Dead End: Paranormal Park“ у којој се појављује трансродни лик.
Последњих дана милијардер је више од 20 пута на друштвеној мрежи X (бивши Твитер) делио објаве са позивом на бојкот, као и поруке у којима оштро критикује компанију. Маск је навео да је отказао своју Нетфликс претплату, позвавши све да ураде исто:
„Откажите Нетфликс због здравља своје деце“, написао је 1. октобра, цитирајући мим који приказује „Нетфликсову трансродну агенду“ као тројанског коња који улази у тврђаву означену натписом „ваша деца“.
Маскова кампања против Нетфликса почела је прошле недеље, када је поделио снимак из серије у којем главни лик тврди да је трансродна особа.
„Ово није у реду“, написао је Маск уз коментар да је реч о садржају намењеном седмогодишњацима.
Серија „Dead End: Paranormal Park“ је након две сезоне отказана и тренутно се не промовише на платформи.
Ипак, Маск је наставио са критикама, наводећи да Нетфликс „гура трансродне теме у дечјим емисијама“, попут „CoComelon“ и „The Baby-Sitters Club“. Такође је подржао тврдње о наводној расној пристрасности у запошљавању и критиковао донације руководилаца компаније Демократској странци.
Друштвене мреже су убрзо преплављене снимцима екрана људи који показују да су отказали Нетфликс претплату.
Иронијом судбине, сам Маск има трансродно дете – ћерку Вивијан Вилсон, која је 2022. године званично променила име и пол. У интервјуу из 2023. године, Маск је изјавио да је „изгубио сина“ и да га је „убио воук вирус“.