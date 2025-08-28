НЕТФЛИКС ОБЈАВИО РАТ АИ ПРОДУКЦИЈИ Вештачка интелигенција може, АЛИ ПОД ОВИМ УСЛОВИМА
Нетфликс наглашава да је отворен за употребу вештачке интелигенције (АИ), али подсећа на то да публика мора да верује ономе што види и чује на екрану.
Након бројних критика због коришћења АИ у документарцу „What Jennifer Did“, Нетфликс је представио јасне смернице за своје партнере о томе како и када је дозвољено користити генеративну вештачку интелигенцију у продукцији.
Партнери ће морати унапред да обавесте Нетфликс о планираној примени АИ. Правила неће бити строга за мање техничке детаље, али ако генерисани АИ садржај заврши у самом филму или серији — било да се користи за приказ глумаца, лица, гласова или туђих ауторских дела — биће потребна писана дозвола Нетфликса да би се наставило са снимањем.
Пет основних правила за одговорно коришћење вештачке интелигенције:
Резултати не смеју да реплицирају или у великој мери репродукују препознатљиве карактеристике туђег или заштићеног материјала, нити да крше ауторска права.
Коришћени АИ алати не смеју да чувају, поново користе нити тренирају на продукцијским подацима. Где је могуће, алати се користе у безбедном пословном окружењу. Такође, генерисани материјал је привремен и не сме бити део коначних испорука. И најзад, АИ се не сме користити за замену или генерисање уметничких изведби, нити за послове који потпадају под синдикалне уговоре, осим уз пристaнак уметника.
Занимљиво је да ове смернице долазе само неколико недеља након што је суизвршни директор Нетфликса, Тед Сарандос, изјавио да АИ види као прилику за стварање бољих, а не само јефтинијих серија и филмова. Као пример, Сарандос је истакао аргентинску СФ серију „The Eternaut“, која је користила АИ за оптимизацију трошкова продукције.
И. Р.