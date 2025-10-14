ЦЕНА НАФТЕ НАГЛО СКОЧИЛА Политичке поруке поново покренуле тржиште
Цене нафте порасле су данас и то Брента на 63,7 долара по барелу, а америчке сирове нафте WTI (West Texas Интермедиате) на око 60 долара по барелу, након што су у петак биле на најнижем нивоу у последњих пет месеци.
На то је утицало и повећање нада у смањење трговинских тензија између САД и Кине, пренео је Трејдинг економикс.
До раста цена дошло је после изјава америчког председника Доналда Трампа и потпредседника Џеј Ди Венса и њиховог блажег тона према Пекингу након што су прошле недеље објавили нове царине од 100 одсто и контролу извоза.
Трамп је сугерисао да односи САД и Кине и даље "могу бити у реду", иако остају на снази царине планиране за 1. новембар.
Поред тога, он је наговестио снабдевање Украјине ракетама дугог домета "томахавк", што би могло повећати ризике за снабдевање нафтом од Организације земаља извозница нафтом ОПЕК плус.
Упркос скоку, цене нафте остају под притиском растуће понуде, јер су ОПЕК и његови партнери повећали производњу за 630.000 барела дневно у септембру, што је изазвало бојазан од вишка понуде касније ове године.
Поред тога, примирје између Израела и Хамаса ублажило је геополитичке ризике на Блиском истоку, након што је палестинска организација ослободила све преостале израелске таоце из Газе.