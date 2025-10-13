overcast clouds
“Неће бити енергетске кризе“ ЕВО ШТА ЈЕ ПОРУЧИЛА МИНИСТАРКА ЂЕДОВИЋ ХАНДАНОВИЋ након састанка Вучића с Дјуковим

13.10.2025. 20:24 20:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
србија
Фото: Printscreen/RTS

БЕОГРАД: Министарка рударства и енергетике Дубарвка Ђедовић Хандановић изјавила је да је разговор председника Србије Александра Вучића са председником Управног одбора Гаспрома Александром Дјуковим био искрен, отворен и конструктиван и поручила да грађани немају разлога за бригу и да неће доћи до енергетске кризе након ступања на снагу америчких санкција Нафтној индустрији Србије (НИС).

Ђедовић Хандановић је за РТС рекла да ће Влада Србије наставити да ради на проналажењу решења у вези са НИС-ом.
 

Наставићемо да разговарамо и да радимо на томе да дођемо до решења. Неће бити енергетске кризе, рекла је Ђедовић Хандановић.
 

Истакла је да када се разговара са партнерима важно је тражити конструктивно решење, а Србија је до сада увек била добар домаћин инвеститорима.
 

У односу са партнерима морате бити искрени, морате бити транспарентни и морате тражити конструктивна решења. Ово питање није лако. Не тиче се Србије. Ове санкције које су уведене нису уведене због Србије, нити због власти у Србији, нити против власти у Србији. Оне су уведене због Русије и због односа Америке и Русије, објаснила је министарка.
 

Она је подсетила да су санкције НИС-у одлагане осам пута, а како је оценила, разлог одлагања су добри спољнополитички односи Србије.

