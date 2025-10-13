ДА ЛИ СЕ ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ РАЧУНА У РАДНИ? Зависи од уговора који потписујете ЗАКОН ПРАВИ ЈАСНУ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ТРИ СТАТУСА
Термин приправник углавном подразумева особу са завршеним формалним образовањем која тек треба да стекне радно искуство и први пут почиње да ради у својој струци
Да бисмо одговорили на питање да ли се приправнички стаж рачуна у радни стаж, неопходно је направити јасну разлику између три облика ангажовања лица без искуства: приправника, волонтера и лица ангажованих по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању, пише портал Инфостуд.
Иако се у свакодневном говору термин "волонтер" често користи за све који се први пут ангажују у струци и без накнаде, законски статуси ових категорија лица се значајно разликују.
Приправник према Закону о раду
Статус приправника регулисан је Законом о раду, у делу који уређује радни однос. Ово је кључна информација: приправник је лице у радном односу, за разлику од волонтера и оних са уговором о стручном оспособљавању.
Члан 47. Закона о раду прописује да послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену стручну спрему, а уколико је приправнички стаж законом или правилником утврђен као услов за рад на тим пословима.
Приправник се ангажује ради стицања практичног искуства које је надградња знања стеченог школовањем. Уговор се потписује са особом која нема никакво или нема довољно радног искуства у својој струци, или има искуства ван траженог степена стручне спреме.
Најочитији пример је у здравству, где је услов за рад медицинског техничара (сестра/брат) диплома средње медицинске школе, одрађен приправнички стаж од шест месеци и положен стручни испит.
Приправнички стаж траје најдуже годину дана, осим ако посебним законом није другачије одређено.
- За време приправничког стажа приправник има право на зараду и сва друга права из радног односа, јер се ради о врсти радног односа на одређено време. Ово аутоматски значи да се приправнику обавезно плаћају и сви припадајући доприноси за социјално осигурање, па тако и допринос за пензијско и инвалидско осигурање јер су доприноси према Закону о раду саставни део зараде. Самим тим приправник док обавља приправнички стаж стиче и пензијски, односно радни стаж - гласи објашњење.
Приправник у државним органима
Статус приправника у државним органима регулисан је посебним Законом. Лица се примају у радни однос на одређено време у својству приправника.
Приправнички стаж за средњу школску спрему траје шест месеци, а за вишу или високу стручну спрему 12 месеци (осим ако посебан закон не одреди другачије, нпр. 24 месеца за правосуђе).
Приправник у државном органу, као лице у радном односу, има право на зараду и сва друга права, укључујући уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, те се стиче и радни, односно пензијски стаж.
Међутим, Закон о радним односима у државним органима дозвољава и пријем приправника волонтера ради стручног усавршавања.
- У току стручног оспособљавања приправник волонтер не прима плату, нити му се плаћају доприноси за пензијско и инвалидско осигурање јер то није врста радног односа.
Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању
Ова два уговора спадају у врсту рада ван радног односа за који није прописана обавеза послодавца да исплаћује зараду.
Стручно оспособљавање: Закључује се ради обављања приправничког стажа (када је то услов за рад у струци), али без обавезне исплате зараде и других права из радног односа.
Стручно усавршавање: Закључује се ради стицања посебних знања и способности за рад у струци, односно обављања специјализације.
Лица на стручном оспособљавању или усавршавању немају гарантовано право на зараду. Послодавац може да им обезбеди новчану накнаду, али није дужан то да учини, и та накнада се не сматра зарадом.
- Уколико лице прима уговорену накнаду за рад, послодавац има обавезу да обрачунава и уплати пуне доприносе за обавезно социјално осигурање на износ те накнаде. Ако накнада није предвиђена, плаћа се само допринос за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести и допринос за здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести - стоји у објашњењу.
Приправнички стаж се рачуна у радни стаж само у случајевима када је заснован радни однос у својству приправника (што укључује право на зараду и уплату пуних доприноса). Лица ангажована кроз стручно оспособљавање или волонтерски рад (изван радног односа) не стичу пензијски стаж, осим ако им није уговорена накнада на коју се плаћају пуни доприноси.