Поскупело за више од 50 одсто од почетка године! ЗЛАТО ОБАРА СВЕ РЕКОРДЕ Цена “прескочила” 4.100 долара за унцу
Цена злата достигла је данас нови рекорд и његова цена на њујоршкој берзи Комекс премашила је у једном тренутку 4.100 долара за унцу.
Према подацима са берзе, цена унце злата је у 13.20 часова износила 4.102,5 долара, а након тога је благо пала и у 14.25 часова се продавала за 4.094,27 долара по унци.
Како наводи Фајненшел тајмс (ФТ), раст цене злата делимично је подржан и повећаним улагањем у златне фондове (ЕТФ). Само у септембру, глобални инвеститори уложили су 15,5 милијарди долара у ове фондове, што је друго највеће месечно улагање у историји.
Потражња за сигурним инвестицијама као што је злато је надаље висока због глобалне економске несигурности и инфлаторних притисака.
Блумберг је пренео да су цене злата од почетка године порасле за више од 50 одсто.
Злато се традиционално сматра сигурним уточиштем за капитал, па овако снажан раст цена често прати период несигурности на финансијским тржиштима.