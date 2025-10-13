ПРВИ СПИСАК НОВОГ СЕЛЕКТОРА РУКОМЕТАША СРБИЈЕ РАУЛА ГОНЗАЛЕСА: Сви имају шансу да заиграју на Европском првенству
Селектор мушке рукометне репрезентације Србије, Раул Гонзалес објавио је први званичан списак „орлова“ који ће се окупити 27. октобра у Београду, а потом ће кренути у Лозницу где ће одрадити припреме.
У склопу ове ЕХФ недеље репрезентација Србије одиграће пријатељску утакмицу против селекције Словеније 31. октобра у дворани Лагатор.
Селектор Раул Гонзалес позвао је двадесет играча.
-Повреде су доста утицале на избор екипе, имамо велики број играча који имају одређене проблеме. Међутим, сад су ту неки нови момци, добиће прилику да се покажу и одиграју утакмциу са веома добром екипом као што је Словенија. Позвао сам неке играче на које у будућности рачунам, али свако има прилику да се избори за место за предстојеће Европско првенство – концизан је био Раул Гонзалес.
Састав „орлова“
ГОЛМАНИ: Дејан Милосављев, Владимир Цупара, Милн Бомаштар
ЛЕВА КРИЛА: Немања Илић, Вања Илић
ДЕСНА КРИЛА: Дарко Ђукић, Милија Паповић
ПИВОТИ: Мијајло Марсенић, Драган Печмалбек, Марко Јевтић
БЕКОВИ: Урош Бозраш, Марко Милосављевић, Милан Јовановић, Марко Тасић, Стефан Додић, Аљоша Дамјановић, Вељко Поповић, Урош Митровић, Урош Којадиновић, Јовица Николић