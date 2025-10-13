overcast clouds
16°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРВИ СПИСАК НОВОГ СЕЛЕКТОРА РУКОМЕТАША СРБИЈЕ РАУЛА ГОНЗАЛЕСА: Сви имају шансу да заиграју на Европском првенству

13.10.2025. 17:59 18:06
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
РСС
Фото: РСС

Селектор мушке рукометне репрезентације Србије, Раул Гонзалес објавио је први званичан списак „орлова“ који ће се окупити 27. октобра у Београду, а потом ће кренути у Лозницу где ће одрадити припреме.

У склопу ове ЕХФ недеље репрезентација Србије одиграће пријатељску утакмицу против селекције Словеније 31. октобра у дворани Лагатор.

Селектор Раул Гонзалес позвао је двадесет играча.

-Повреде су доста утицале на избор екипе, имамо велики број играча који имају одређене проблеме. Међутим, сад су ту неки нови момци, добиће прилику да  се покажу и одиграју утакмциу са веома добром екипом као што је Словенија. Позвао сам неке играче на које у будућности рачунам, али свако има прилику да се избори за место за предстојеће Европско првенство – концизан је био Раул Гонзалес.

Састав „орлова“

ГОЛМАНИ: Дејан Милосављев, Владимир Цупара, Милн Бомаштар

ЛЕВА КРИЛА: Немања Илић, Вања Илић

ДЕСНА КРИЛА: Дарко Ђукић, Милија Паповић

ПИВОТИ: Мијајло Марсенић, Драган Печмалбек, Марко Јевтић

БЕКОВИ: Урош Бозраш, Марко Милосављевић, Милан Јовановић, Марко Тасић, Стефан Додић, Аљоша Дамјановић, Вељко Поповић, Урош Митровић, Урош Којадиновић, Јовица Николић

РСС
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај