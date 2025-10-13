overcast clouds
ПО ХАЛИДУ БЕШЛИЋУ БИЋЕ НАЗВАНА ТРИБИНА СТАДИОНА – ФК Сарајево: Да свака песма и сваки повик са ње буде и твој глас

13.10.2025. 19:06 19:09
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Armin Durgut, File

Фудбалски клуб Сарајево званично је упутио молбу Општини Центар да подржи иницијативу да се западна трибина стадиона „Асим Ферхатовић Хасе“ назове по недавно преминулом Халиду Бешлићу.

Како преносе медији у Босни и Херцеговини то би клуб учинио у знак захвалности и признања за његов изузетан допринос култури, хуманитарном раду и дугогодишњој повезаности са Сарајевом и Фудбалским клубом Сарајево.

– Нашем Халиду, пријатељу и верном навијачу. У име свих навијача Фудбалског клуба Сарајево, запослених и играча, те Управног одбора изражавамо ти дубоку захвалност за све што си дао нашој домовини, овом граду и нашем клубу, не само кроз песму, већ кроз свој живот, карактер и љубав коју си годинама делио са свима нама.

Зато, од данас, Западна трибина носи твоје име, да се зна и памти, да свака песма и сваки повик са ње буде и твој глас.

Хвала ти, Халиде, што си био наш. Ова трибина, овај клуб и овај град ће те вечно памтити. Нек’ ти је рахмет души. „Сарајево, срећо моја…” Твој клуб, ФК Сарајево – навео је клуб у објави на друштвеним мрежама.

 

 

Спорт клуб

фк сарајево халид бешлић
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
