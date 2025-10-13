За боље услове становања Новосађана ГРАД И МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ ИЗДВОЈИЛИ 46 МИЛИОНА ДИНАРА за унапређење енергетске ефикасности кућа и станова
За унапређење енергетске ефикасности кућа и станова, Град Нови Сад и Министарство рударства и енргетике обезбедили су 46 милиона динара.
Чланица Градског већа за екологију, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Вања Петковић присуствовала је свечаном потписивању уговора у Палати Србија, у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“, који Министарство рударства и енергетике реализује у сарадњи са јединицама локалне самоуправе и градским општинама.
Основни циљ Пројекта је подстицање инвестирања у побољшање енергетске ефикасности и у примену „чистих енергија“, као и ширење свести о неопходности рационалног управљања енергијом.
Ове године, Министарство је обезбедило 27.600.000 динара, док је Град Нови Сад издвојио додатних 18.400.000 динара за унапређење услова становања. Од 2021. године, Град Нови Сад континуирано улаже у мере које доприносе већој енергетској ефикасности, издвојивши преко 150 милиона динара за енергетску санацију стамбених објеката. Захваљујући тим средствима, више од 1.000 домаћинстава добило је бесповратну финансијску подршку. Посебно нам је важно да грађани осете конкретне користи — ниже рачуне, бољу изолацију, топлије домове и чистији ваздух. Улагањем у енергетску ефикасност подижемо животни стандард, али и утичемо на очување животне средине. Циљ нам је да кроз овакве програме Град учинимо одрживијим, здравијим и удобнијим местом за живот. Настављамо да радимо у том правцу и ширимо подршку свима који желе да своје домове учине енергетски ефикаснијим, изјавила је Петковић.
У оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“, Министарство рударства и енергетике кроз јавни позив додељује бесповратна средства за мере енергетске санације домаћинствима на територији локалних самоуправа које учествују у програму. За ову годину опредељено је 571,3 милиона динара. Министарство учествује у финансирању са 70 одсто, до максималних 30 милиона динара по пројекту, док јединице локалне самоуправе учествују са 30 одсто. За мање развијене општине предвиђена је могућност финансирања до 100 одсто вредности пројекта.