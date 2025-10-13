overcast clouds
„За нас Кисачане, ово је дан поноса“ Обележен Дан Месне заједница и 81 ГОДИНА ЖИВОТА У МИРУ И ДОСТОЈАНТВУ

13.10.2025. 20:46 20:50
нови сад
Фото: novisad.rs

Полагањем венаца на Споменик палим борцима и свечаним програмом у Културном центру „Кисач“, обележен је Дан Месне заједнице „Кисач“ и 81. годишњица ослобођења овог новосадског приградског насеља у Другом светском рату.

Централној свечаности присуствовала је чланица Градског већа за културу Маја Черемиџић Шаиновић која је, честитајући мештанима овај значајан дан, поручила да слобода и заједништво остају темељи на којима Град гради своју будућност.
 

На данашњи дан, пре 81 годину, Кисач је ослобођен од фашизма. Та борба означила је почетак живота у миру и достојанству. Хероји тог времена оставили су нам у аманет вредности које и данас бранимо - слободу, заједништво, поштовање различитости. Кисач је место у ком живи дух мултикултуралности, дубоко повезан са словачком заједницом која је обележила историју Новог Сада. То се види у именима улица Михаила Бабинке, др Јанка Булике, Јанка Чмелика, Павела Јозефа Шафарика, Јаношикове, Словачке. Та имена говоре о дубоком поштовању према култури која је обогатила наш Град. Те вредности не живе само у именима улица, оне живе у људима, у свакодневици, у томе што Кисач данас расте и развија се. Он је пример како једна заједница може истовремено бити чувар традиције и ослонац модернизацији. Ове године су нови асфалт добиле улице Јанка Чмелика, Штурова, Војвођанска, Војводе Танкоцића, Масарикова и Светосавска. А у последњих 13 година, Град је у овај део Новог Сада уложио 2,68 милијарди динара у саобраћајну, комуналну и друштвену инфраструктуру. Посебно бих истакла да су у току пројекти вредни 1,39 милијарди динара. Друга фаза изградње канализације отпадних вода, адаптација етно куће у улици Др Јанка Гомбара, а предвиђена је и реконструкција  и доградња постојећег објекта МЗ „Кисач“ са повећањем  енергетске ефикасности и заменом и уградњом свих инсталација. Овим улагањима Кисач добија инфраструктуру какву заслужује, а Нови Сад потврђује свој однос према равномерном развоју. То је најбољи доказ да је слобода освојена у прошлости наша обавеза данас да градимо друштво у којем сви имају своје место – поручила је Черемиџић Шаиновић.

нови сад
Фото: novisad.rs

Председник Месне заједнице „Кисач“ Јан Возар подсетио је на значај датума ослобођења и на храброст оних који су се борили за слободу.
 

За нас Кисачане, ово је дан поноса. Дужни смо нашим прецима што данас живимо у миру. Њихову жртву не смемо заборавити – истакао је Возар.

нови сад
Фото: novisad.rs

У оквиру програма у Културном центру уручене су и Октобарске награде МЗ „Кисач“ заслужним појединцима и колективима који су дали допринос развоју ове заједнице.
 

кисач месне заједнице дан месне заједнице
Нови Сад
