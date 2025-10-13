ОПТЕРЕЋЕНИ ДУГОВИМА ИЗ ПРОШЛОСТИ ФК Партизан замолио председника Вучића за помоћ ДА ДРЖАВА ПРИСКОЧИ?
Председник Фудбалског клуба Партизан Расим Љајић упутио је писмо са молбом Кабинету председника Србије Александру Вучићу и замолио за помоћ пред УЕФА мониторинг 15. октобра, с обзиром на то да, како је навео, дугови и обавезе из прошлости и даље оптерећују функционисање клуба из Хумске и доводе у питање лиценцу за играње у европским такмичењима.
У писму упућеном Вучићу се каже да је нови Управни одбор Партизана по доласку у клуб у октобру 2024. године затекао дуг од 57 милиона евра, који је до данас смањен на 42,4 милиона захваљујући подршци државе и спонзора, као и спровођењу сета системских мера финансијске консолидације уз штедњу, строгу контролу расхода и ликвидности и смањење трошкова на свим нивоима.
"Обраћам Вам се у име Управног одбора фудбалског клуба Партизан поводом актуелног тромесечног УЕФА мониторинга и наслеђених обавеза, чије је уредно измирење услов за издавање лиценце и несметано такмичење. Месечни расходи на име плата играча и стручног штаба снижени су за чак 415.000 евра, број запослених је смањен за 21 одсто уз смањење плата у просеку између пет и 35 одсто. Наглашавамо да се после дужег времена плате и обавезе исплаћују у бруто износту, чиме се уредно извршавају и обавезе према држави", додаје се у писму.
Како се истиче, упркос постигнутом напретку, наслеђени дугови и обавезе из прошлости и даље озбиљно оптерећују свакодневно функционисање.
"У октобру се суочавамо са петим узастопним УЕФА мониторингом у последњих годину дана, а збир доспелих обавеза по основу дуговања и наслеђених ставки за овај мониторинг износи преко 2,5 милиона евра. Не измирење ових обавеза до 15. октобра 2025. године носи реалан ризик губитка УЕФА лиценце, додатних санкција и репутационе штете, што би практично онемогућило даље функционисање клуба", наводи се у писму.
Додаје се и да је Партизан као велика иституција српског спорта и један од најзначајнијих клубова у држави, усредсређен на транспарентно и одговорно управљење.
"Имајући у виду рокове и обим обавеза, молим Вас да искористите Ваш лични ауторитет и омогућите подршку у виду наменског измирења обавеза обухваћењих актуелним УЕФА мониторингом. Подршка државе у овом тренутку била би од великог значаја за наставак спровођења започетих реформи и решавање наслеђених проблема", поручује се у писму.