НЕПРИЈАТНЕ СЦЕНЕ КОД ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА...

ТУЧА ЗАУСТАВИЛА САОБРАЋАЈ Двојица мушкараца у Новом Саду НАСРЕД ПУТА ПЕСНИЦАМА АРГУМЕНТОВАЛИ своје првенство у саобраћају (ВИДЕО)

13.10.2025. 20:30
Дневник
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

На друштвеним мрежама кружи снимак туче која се десила у близини Жежељевог моста у Новом Саду.

На снимку објављеном на Инстаграм страници 192.rs види се физички обрачун двојице возача насред пута. Један од њих носио је кацигу, док се други рукама сукобио с њим, а за то време су возила иза њих била приморана да се зауставе.

Ове сцене изазвале су шок и неверицу међу пролазницима, док су поједини сведоци покушавали да раздвоје сукобљене мушкарце.

Иако још увек није познато шта је tačno prethodilo тучи, претпоставља се да је у питању била саобраћајна расправа која је ескалирала у физички обрачун. За сада нема информација о томе да ли је полиција реаговала нити да ли су учесници инцидента приведени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

(Telegraf.rs)

 

туча саобраћај возачи песничење
Telegraf.rs
Дневник
Нови Сад
