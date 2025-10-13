ВОШИНИ БИСЕРИ ПРЕСРЕЋНИ ЗБОГ ДЕБИЈА ЗА СРБИЈУ: Да учинимо све поносним и напредујемо заједно
У многобројној групи Вошиних играча који у овој репрезентативној паузи имају обавезе и част да представљају своју селекцију, налази се и трио кадета.
У питању су Вукашин Давидов, Лука Андријашевић и Вељко Пејовић, који су оправдали поверење и истакли велико задовољство.
Војводина је клуб који може да се похвали са чак деветорицом играча који су имали то задовољство и част да играју за репрезентацију у новом „прозору“.
Селектор кадетске репрезентације Србије Игор Матић, позвао је у своју селекцију тројицу играча Војводине. То су Вукашин Давидов, Лука Андријашевић и Вељко Пејовић, који су против селекције Русије остварили дебитантске наступе у националном тиму.
– Највећи сан сваког фудбалера је да обуче дрес своје државе, па смо и ми тако остварили наш. Велика је то част и одговорност, осећај је невероватан, неописив. Надамо се да ћемо оправдати поверење – рекли су углас Вошини кадети.
Андријашевић је недавно потписао и први професионални уговор са Војводином, након чега је уследио и позив за репрезентацију, па је и сам истакао да је тешко схватити колико се ствари брзо мењају и напредују.
– Све се некако брзо издешавало и искрено, нисам сигуран да сам још увек свестан свега. Тренутно сам фокусиран да дајем свој максимум како за клуб, тако и за репрезентацију, па се надам да ће све остало само доћи.
Андријашевићу је у репрезентацији много значила подршка саиграча из клуба, са којима је од раног детињства.
– Са момцима сам од своје осме године и много ми значи што смо заједно у репрезентацији. Један другом смо подршка и надам се да ћемо заједно остварити велике ствари – закључио је Лука.
Вељко Пејовић истакао је да су ствари које се дешавају у последње време, само почетак једног великог процеса.
– Свестан сам да су ово велики кораци, поготово позив у национални тим, али све то је само мотив да још више радим, дајем максимум на терену и чиним све што је у мојој моћи за тим – додао је Пејовић.
Вукашин Давидов је неко ко је пре неколико дана са Војводином потписао стипендијски уговор, а сада га је већ дочекао деби у националном тиму.
– Ствари су брзо кренуле на боље. Иако је ово тек почетак, заиста је добар осећај када се препозна рад и када знам да људи верују у мене – додао је Давидов.
– Било је сјајно добити прилику да представљам своју земљу, поготово са два своја саиграча из клуба. Надам се да ћемо једног дана остварити наш највећи сан, а то је да сви заједно играмо за Србију на највишем нивоу – закључио је Вукашин.