overcast clouds
13°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФРАНЦУСКА ИСПУСТИЛА ПОБЕДУ НА ИСЛАНДУ: Минималац Немачке

13.10.2025. 23:03 23:05
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Brynjar Gunnarsson

Фудбалске репрезентације Исланда и Француске одиграле су у Рејкјавику нерешено 2:2 у мечу квалификација за Светско првенство.

Исланд је повео у 39. минуту поготком Виктора Палсона. 

Кристофер Нкунку и Жан Филип-Матета су головима у 63. и 68. минуту донели преокрет Француској. Коначан резултат поставио је Кристијан Хлинсон у 70. минуту.

Фудбалери Немачке победили су у гостима Северну Ирску резултатом 1:0.

Стрелац јединог поготка био је Ник Волтемаде у 31. минуту.

Резултати осталих мечева

Велс - Белгија 2:4

Северна Македонија - Казахстан 1:1

Словачка - Луксембург 2:0

Словенија - Швајцарска 0:0

Украјина - Азербејџан 2:1

Шведска - ФС тзв. Косова 0:1

 

мундијал 2026 фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај