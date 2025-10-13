ФРАНЦУСКА ИСПУСТИЛА ПОБЕДУ НА ИСЛАНДУ: Минималац Немачке
13.10.2025.
Фудбалске репрезентације Исланда и Француске одиграле су у Рејкјавику нерешено 2:2 у мечу квалификација за Светско првенство.
Исланд је повео у 39. минуту поготком Виктора Палсона.
Кристофер Нкунку и Жан Филип-Матета су головима у 63. и 68. минуту донели преокрет Француској. Коначан резултат поставио је Кристијан Хлинсон у 70. минуту.
Фудбалери Немачке победили су у гостима Северну Ирску резултатом 1:0.
Стрелац јединог поготка био је Ник Волтемаде у 31. минуту.
Резултати осталих мечева
Велс - Белгија 2:4
Северна Македонија - Казахстан 1:1
Словачка - Луксембург 2:0
Словенија - Швајцарска 0:0
Украјина - Азербејџан 2:1
Шведска - ФС тзв. Косова 0:1