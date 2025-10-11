overcast clouds
ВОШИНА БУДУЋНОСТ ЈЕ СВЕТЛА: Подмладак побеђује просечно девет разлике

11.10.2025. 18:50 18:52
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
спорт
Фото: ФК Војводина

Омладинска школа Војводине – темељ моћне “Старе даме” у годинама које долазе.

С обзиром на то с колико знања, пажње и љубави се приступа раду с најмлађима, Вошина будућност је светла. Систем је јасно постављен. Директор Грујић пажљиво води рачуна о сваком сегменту, а посебан акценат стављен је на струку. Перспективна екипа тренера води млађе селекције новосадског великана и сви они раде на заједничком задатку.

Резултати се посматрају кроз развој и напредак играча, па се често и не обраћа превише пажње на табелу. Ипак, када видимо податак да једна генерација има седам победа из исто толико мечева, уз гол-разлику 64:2, немогуће је да се на томе не задржимо.

Реч је о пионирској селекцији која доминира у оквиру Омладинске лиге Војводине. Радом са 22 играча и четири голмана пажљиво руководи Ђорђе Димитрић.

– Имам то задовољство да од летос тренирам једну групу изузетно талентованих дечака. Они се налазе на почецима своје фудбалске приче и уживање је бити део њиховог развоја, како животног, тако и фудбалског. Сами резултати наравно нису у првом плану, али свакако је важно да стичу победничке навике и менталитет да увек желе да тријумфују. То је касније део нечега што носи овај велики клуб – почиње Димитрић причу за клупски сајт.

План и стратегија клуба су јасни.

– Наш превасходни задатак је да добијемо што више наше деце у првом тиму. Све је подређено томе. Идемо степеницу по степеницу, пажљиво радимо с њима, пратимо њихов развој и ту смо да им будемо највећа могућа подршка. Три дечака су пребачена у генерацију 2010, што су увек позитивни сигнали… Људи из Омладинске школе воде рачуна о сваком детаљу, све се ради у договору и плански.

Деца у школи Војводине се васпитавају, уче фудбалу, али им се и усађује љубав према клубу.

– То нам је јако важно. Волети Војводину, осећати овај клуб као своју кућу. Све то већ сада видимо код дечака и срећни смо због тога. Имамо децу из целе Србије и сви су они већ сада снажно везани за Вошин дрес.

Турнири и наставак првенства су наредни изазови.

– Чекају нас међународни турнири у Новом Саду и Футогу, утакмице у Квалитетној лиги Војводине. Ту ћемо играти против ТСЦ-а и Спартака, што ће нам дати још бољу слику о тиму. На крају, победнике четири региона очекује завршни турнир на нивоу Србије – појашњава Димитрић.

фк војводина Вошин кутак фудбалери србије
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
