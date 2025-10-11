НАВИЈАЧИ ПАРТИЗАНА НАПАДНУТИ У СПЛИТУ: Указана им лекарска помоћ
Навијачи Партизана нападнути су у Сплиту након утакмице у којој су црно-бели савладали сплитски тим у АБА лиги 86:81.
Хрватски медији јављају да су тројица навијача Партизана физички нападнута испред једног ресторана.
Поменути навијачи нису пријавили полицији свој долазак, отуда нису имали обезбеђење, што, наравно, не аболира нападаче за насилничко понашање према гостима из Србије.
Двојица навијача су затражила лекарску помоћ после напада.
– Наиме, наводно се испред ресторана Дује догодио инцидент у којем су нападнута три навијача Партизана, а који долазак нису пријавили полицији. Они су након сусрета нападнути од стране млађе групе људи, а двема особама указана је лекарска помоћ. Трећа особа није повређена, а сва су тројица српски држављани – рекли су из полиције, преносе хрватски медији.
– Особе нису биле најављене полицији као службене особе или навијачи гостујућег клуба, тако да су избегли надзор и осигурање полиције. У току је спровођење криминалистичког истраживања – поручили су из полиције.