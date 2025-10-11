overcast clouds
16°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАРТИЗАН ПРЕЖИВЕО У СПЛИТУ: Преокрет црно-белих за други тријумф у АБА лиги

11.10.2025. 20:09 20:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ABA Liga/KK Split/Ivica Cavka

Кошаркаши Партизана победили су Сплит у гостима 86:81 (8:15, 30:19, 26:19, 22:28) у 2. колу АБА регионалне лиге.

Уписали су црно-бели други тријумф у лиги, а до њега су дошли након преокрета пошто су лоше почели дуел и губили су 13:2. Жељко Обрадовић, тренер Партизана, реаговао је изменама и тек у другој четвртини је то резултирало преокретом. 

На пет и по минута до краја Београђани су имали 77:61, али је Сплит серијом 14-0 режирао узбудљиву завршницу, дошавши на само два поена мањка. Међутим, Партизан није дозволио да се домаћин радује. 

Најефикаснији у екипи Партизана био је Дуејн Вашингтон са 23 поена. Карлик Џонс је постигао 14 поена, Стерлинг Браун 13, а Ајзак Бонга 12.

У редовима Сплита истакао се Тејвон Мајерс 23 поена и осам асистенција. Иван Перасовић је постигао 15 поена, а Антонио Јордано 11.

ФМП је код куће победио Студентски центар 87:80, док је Спартак у Суботици био убедљив против Беча 79:66. 

Пласман обезедио Sofascore
кк партизан АБА лига
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај