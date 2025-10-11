ПАРТИЗАН ПРЕЖИВЕО У СПЛИТУ: Преокрет црно-белих за други тријумф у АБА лиги
Кошаркаши Партизана победили су Сплит у гостима 86:81 (8:15, 30:19, 26:19, 22:28) у 2. колу АБА регионалне лиге.
Уписали су црно-бели други тријумф у лиги, а до њега су дошли након преокрета пошто су лоше почели дуел и губили су 13:2. Жељко Обрадовић, тренер Партизана, реаговао је изменама и тек у другој четвртини је то резултирало преокретом.
На пет и по минута до краја Београђани су имали 77:61, али је Сплит серијом 14-0 режирао узбудљиву завршницу, дошавши на само два поена мањка. Међутим, Партизан није дозволио да се домаћин радује.
Најефикаснији у екипи Партизана био је Дуејн Вашингтон са 23 поена. Карлик Џонс је постигао 14 поена, Стерлинг Браун 13, а Ајзак Бонга 12.
У редовима Сплита истакао се Тејвон Мајерс 23 поена и осам асистенција. Иван Перасовић је постигао 15 поена, а Антонио Јордано 11.
ФМП је код куће победио Студентски центар 87:80, док је Спартак у Суботици био убедљив против Беча 79:66.