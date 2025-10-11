Пикси са два дебитанта у првих 11
(УЖИВО) СРБИЈА ДОЧЕКУЈЕ АЛБАНИЈУ: „Орлови“ у утакмици године траже визу за Мундијал
Фудбалери Србије од 20.45 часова дочекују Албанију на стадиону Дубочица у Лесковцу у квалификацијама за Светско првенство 2026.
1' Утакмица је почела
Минут ћутања
Пре утакмице на стадиону је одржан минут ћутања за прерано преминулог некадашњег играча Црвене звезде и репрезентативца Србије Дејана Миловановића.
Химне
Публика у Лесковцу је звиждуцима дочекала химну Албаније пред почетак утакмице.
Након тога се стадионом Дубочица, на ком је око 5.000 навијача, орила српска химна Боже правде.
САСТАВИ
Селектор Србије Драган Стојковић одредио је стартну поставу, а међу првих 11 играча налазе се два дебитанта Вељко Милосављевић и Александар Станковић.
СРБИЈА: Ђорђе Петровић, Вељко Милосављевић, Милош Вељковић, Страхиња Павловић, Андрија Живковић, Немања Максимовић, Александар Станковић, Филип Костић, Лазар Самарџић, Душан Влаховић и Александар Митровић.
АЛБАНИЈА: Томас Стракоша, Елсеид Хисај, Арлинд Ајети, Берат Ђимшити, Марио Митај, Ћазим Лачи, Кристјан Аслани, Јуљан Шеху, Армандо Броја, Рај Манај и Мирто Узуни.
🇷🇸🆚🇦🇱 | Стартних 𝟭𝟭 @sportmts #SRBALB #WCQ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WjwekCIhh3
— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 11, 2025
Ово је прва утакмица између две репрезентације у Србији још од прекида дуела који се догодио 14. октобра 2014. на стадиону Партизана.
Биће ово кључан меч за Србију и Албанију у борби за друго место у групи К, односно место у баражу за пласман на Мундијал у САД, Канади и Мексику.
Утакмица је ово године за Пиксијев тим, уз велику обавезу да дође до резултата који Србији оставља добру наду за пласман на Мундијал у САД, Мексику и Канади.
Уколико тријумфује селекција Драгана Стојковића Пиксија би практично решила све око освајања те друге позиције и практично би оставила Албанце без шанси за пласман на СП.
Бод би, такође, више одговарао Србији него данашњем ривалу. Реми би отворио простор за калкулације, а Србија би ишчекивала да Албанија не победи у последњем колу Енглеску у Тирани.