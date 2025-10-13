ЛИГА ШАМПИОНА У СРБИЈИ: Нови Београд са славним Про Реком, Раднички дочекује Вашаш
Ватерполисти Радничког дочекаће у уторак од 20.30 часова у Крагујевцу екипу Вашаша у утакмици првог кола групе А Лиге шампиона.
Тренер Радничког Урош Стевановић изјавио је да је Вашаш ривал по мери и додао да ће предстојећи дуел првог кола Лиге шампиона да буде прави изазов за крагујевачки клуб.
– Пре свега бих позвао публику да дође у што већем броју. У овом почетку сезоне подршка с трибина нам је изузетно важна - потребно је да буду наш ветар у леђа и играч више. Одиграли смо две утакмице до сада и прави изазови већ крећу. Сматрам да нам је мађарски вицешампион ривал по мери у овом тренутку – рекао је Стевановић, пренео је званични сајт клуба.
– То није тим са неким звучним именима, али је екипа која са мањим-већим променама у истом саставу четири године. Можда су им највећа имена у тиму наши трофејни ватерполисти, тренер Слободан Никић и његов помоћник Бранислав Митровић. Биће то прави изазов и за нас и за публику - прилика да покажемо лице какво се од Радничког очекује – додао је тренер Радничког.
За екипу Радничког неће играти Никола Јакшић, који се опоравља од повреде.
– Нажалост, ни сада нећемо бити комплетни, али је добро што је Јакшић коначно почео да тренира протекле недеље. Радује ме да немамо других здравствених проблема. Мислим да утакмица са Јадраном није показала нашу праву слику, из мање или више оправданих разлога, али као што сам причао и почетком сезоне, презадовољан сам играчима који су у екипи. Потребно је времена да почнемо да играмо као тим, а мало дуже од тога и да дођемо до максимума – навео је Стевановић.
У првој утакмици првог кола групе А, екипа Олимпијакоса ће у уторак од 18 сати дочекати Младост из Загреба.
– У овако квалитетној групи морамо да победимо Вашаш, немамо права на кикс. Они јесу аутсајдери у конкуренцији Олимпијакоса, Младости и нас, али далеко од тога да немају квалитет да изненаде сваког ривала, поготово у Будимпешти – закључио је Стевановић.
Ватерполисти Радничког Никола Дедовић и Сава Ранђеловић су некада играли за Вашаш.
– Вашаш, предвођен Никићем и Митровићем, претходних година се вратио на европску сцену. Уз неколико искуснијих играча као што су Бенце Батори и Богдан Ђурђић, имају намеру да се покажу у што бољем светлу. На нама је да будемо агресивни од старта, да из чврсте одбране градимо напад и диктирамо ритам утакмице – истакао је Дедовић.
Ранђеловић је пет сезона играо за мађарски клуб.
– Идемо на победу, доста смо квалитетнија екипа. Ипак, не смемо ниједног тренутка да се опустимо, као што смо то себи допустили против Јадрана, где смо у неким моментима имали контролу и прилике да преломимо утакмицу у нашу корист, али нисмо успели. Очекујем да ћемо сада од почетка до краја бити на нашем максимуму. Вредно смо тренирали у претходном периоду, прошли цео тај базни циклус и мислим да смо коначно дошли на жељену форму која нам је потребна за игру – рекао је Ранђеловић.
Он је навео да екипу Радничког очекује тешка утакмица.
– У том клубу сам провео пет претходних сезона и знам како раде, тако да је сигурно да неће доћи овде са белом заставом. Алу, уз нашу публику, сигуран сам да ћемо се радовати на крају – изјавио је Ранђеловић.
Раднички је саопштио да је улаз на меч против Вашаша бесплатан за све навијаче.