Очекује праву реакцију фудбалера Србије

БАТА МИРКОВИЋ ВОДИ „ОРЛОВЕ“ У АНДОРИ: Немамо простора за кикс, овај задатак не схватам као „врућ кромпир“

13.10.2025. 18:06 18:26
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалери Србије играју у уторак против Андоре у гостима у квалификацијама за Светско првенство 2026.

Дан уочи утакмице, на званичној конференцији за медије говорили су вршилац дужности селектора А репрезентације Србије Зоран Мирковић и капитен Александар Митровић.

Утакмица долази после негативног резултата и болног пораза од Албаније. Са друге стране, Андора је у добром расположењу због позитивног резултата са Летонијом. Немамо више простора за кикс, математика и даље постоји и док је тако, морамо да се надамо. Момци су свесни ситуације, потпуно фокусирани на утакмицу у спремни да забележе победу – истакао је Мирковић

Зоран Мирковић је право из Арада где је предводио младу репрезентацију у победи против Румуније, заједно са члановима свог стручног штаба продужио ка Андори и прихватио се одговорности у веома тешком моменту по српску репрезентацију.

Рекао сам играчима да је фудбал исто као и живот саткан од победа и пораза, од лепих и ружних тренутака. Важно је да оне ружне доживиш на прави начин и да одреагујеш како треба. То је својеврсна провера карактера. Сматрам да је ова селекција изванредна група, скуп правих момака и да ће њихова реакција бити права. Што се мене лично тиче, овај задатак прихватам као сваки нормалан дан на послу, никако као врућ кромпир или букет цвећа – јасна је порука прослављеног репрезентативца наше земље који ће против Андоре обављати дужност стратега наше А репрезентације.

