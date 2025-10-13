(ФОТО, ВИДЕО) Фудбалери Србије одрадили последњи тренинг пред Андору
13.10.2025. 20:14 20:16
Фудбалска репрезентација Србије одрадила је последњи тренинг пред меч са Андором.
„Орлови“ су допутовали у понедељак у Андору, где их у уторак од 20,45 часова очекује дуел у групи К у квалификацијама за Светско првенство 2026.
Иза Србије је болан пораз од Албаније у Лесковцу (0:1) након ког су изгубљене готово све шансе да се наша селекција нађе на Мундијалу.
Након пораза селектор Драган Стојковић Пикси дао је оставку, а на клупи сениорског тима Србије дебитоваће Зоран Бата Мирковић, који предводи „орлиће“.