13.10.2025.
Нови Сад
(ФОТО, ВИДЕО) Фудбалери Србије одрадили последњи тренинг пред Андору

13.10.2025. 20:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалска репрезентација Србије одрадила је последњи тренинг пред меч са Андором.

„Орлови" су допутовали у понедељак у Андору, где их у уторак од 20,45 часова очекује дуел у групи К у квалификацијама за Светско првенство 2026. 

спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Иза Србије је болан пораз од Албаније у Лесковцу (0:1) након ког су изгубљене готово све шансе да се наша селекција нађе на Мундијалу. 

Након пораза селектор Драган Стојковић Пикси дао је оставку, а на клупи сениорског тима Србије дебитоваће Зоран Бата Мирковић, који предводи „орлиће". 

фудбалска репрезентација србије мундијал 2026
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
