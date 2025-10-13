У САРАЈЕВУ САХРАЊЕН ХАЛИД БЕШЛИЋ Легенду народне музике испратиле десетине хиљада људи, вечни починак поред најбољег пријатеља Кемала Монтена (ВИДЕО)
13.10.2025. 15:49 18:03
Легенда народне музике, Халид Бешлић, сахрањен је данас, 13. октобра, на градском гробљу "Баре" у Сарајеву.
По првим проценама на вечни починак га је испратило између 50.000 и 100.000 људи.
Халидов син, Дино Бешлић, намештао је даске код гроба и са ефендијама спустио је тело покојног оца у раку, а Сарајевом је текла река суза.
Халиду је испуњена последња жеља, сахрањен је поред најбољег пријатеља Кемала Монтена.
На гробљу је било чак 8 ефендија, а од његовог сина Дина се није одбајао Халидов близак пријатељ, певач Дино Мерлин.
Халид Бешлић је иза себе оставио неутешну супругу Сејду, сина Дина, унуке и бројне пријатеље и поштоваоце његовог рада.
Сарајево је јутрос утихнуло, на сваком ћошку града налази се фотографија омиљеног певача...