13.10.2025.
Нови Сад
У САРАЈЕВУ САХРАЊЕН ХАЛИД БЕШЛИЋ Легенду народне музике испратиле десетине хиљада људи, вечни починак поред најбољег пријатеља Кемала Монтена (ВИДЕО)

13.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
босна
Фото: Tanjug (AP Photo/Armin Durgut)

Легенда народне музике, Халид Бешлић, сахрањен је данас, 13. октобра, на градском гробљу "Баре" у Сарајеву.

По првим проценама на вечни починак га је испратило између 50.000 и 100.000 људи.

Халидов син, Дино Бешлић, намештао је даске код гроба и са ефендијама спустио је тело покојног оца у раку, а Сарајевом је текла река суза.

Халиду је испуњена последња жеља, сахрањен је поред најбољег пријатеља Кемала Монтена.

На гробљу је било чак 8 ефендија, а од његовог сина Дина се није одбајао Халидов близак пријатељ, певач Дино Мерлин.

Халид Бешлић је иза себе оставио неутешну супругу Сејду, сина Дина, унуке и бројне пријатеље и поштоваоце његовог рада.

Сарајево је јутрос утихнуло, на сваком ћошку града налази се фотографија омиљеног певача...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

