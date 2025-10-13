(ФОТО) “Код куће сам!” АЛОН ОХЕЛ У ПРВОЈ ПОРУЦИ НАПИСАО: Песма је моја снага и крај мојој патњи
ТЕЛ АВИВ: Израелско-српски држављанин Алон Охел, музичар кога је данас заједно са осталим таоцима ослободила палестинска милитантна група Хамас, написао је данас у својој првој поруци јавности да је "песма његова снага и крај његовој патњи".
Моја песма је мој поветарац, мој отворени прозор, моја снага, смех и сузе, крај мојој патњи. Код куће сам, написао је Охел на табли док се налазио у хеликоптеру на путу ка болници у Израелу, а која се види на фотографији коју су објавиле Израелске одбрамбене снаге (ИДФ).
Охела је из Појаса Газе, након ослобађања, најпре преузео Црвени крст, а потом је заједно са осталим таоцима предат ИДФ-у, који га је хеликоптером са његовом породицом превезао у болницу у Израелу.
Алон је фотографисан како седи насмејан у хеликоптеру, између мајке и оца, а у рукама држи таблу на којој је написао своју прву поруку након пуштања на слободу.
Он је присуствовао музичком фестивалу Нова 7. октобра 2023. године када су припадници Хамаса упали у на југ Израела и отели њега и још 250 таоца.