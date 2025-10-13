Шокантни подаци СВАКА ДРУГА ТАБЛЕТА КУПЉЕНА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА У СРБИЈИ ФАЛСИФИКАТ Надлежни упозоравају - ризикујете здравље
Половина лекова купљених путем интернета у Србији је фалсификована, тврде надлежни.
Више од 50 одсто лекова који се продају путем интернета широм света је фалсификовано, док је око 10 одсто свих лекова у промету лажно, упозорила је данас Привредна комора Србије, позивајући на јачање сарадње у борби против ове глобалне претње по здравље становништва.
Према подацима Светске здравствене организације, фалсификовани и субстандардни лекови представљају озбиљан безбедносни ризик за здравље пацијената.
О овој теми ће сутра у Београду бити речи на међународној конференцији "Свет заједно против фалсификованих и субстандардних медицинских производа", коју организују Привредна комора Србије, Агенција за лекове и медицинска средства Србије, у сарадњи са Министарством здравља и СЗО.
На скупу ће учесници разговарати о глобалним трендовима у производњи и промету фалсификованих медицинских производа за употребу код људи и животиња, као и о стратегијама за ефикаснију борбу против ове појаве.
Према подацима референтних институција, глобално тржиште фалсификованих лекова и сродних производа остварује годишњи промет од 200 до 432 милијарде долара, што ову нелегалну активност сврстава на друго место по профитабилности у свету, одмах иза трговине наркотицима.
- Такви производи не само да су нелегални, већ представљају и озбиљну претњу по здравље пацијената - навели су из Привредне коморе Србије.
Како истичу, конференција у Београду је важна прилика да Србија потврди посвећеност глобалним напорима у сузбијању ове врсте криминала и да се кроз размену искустава и добре праксе ојача национални, регионални и глобални одговор на ову претњу.
Циљ је и подизање свести о значају борбе против фалсификованих и неквалитетних лекова и медицинских средстава, који директно угрожавају здравље грађана.