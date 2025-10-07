ЛЕКОВИ КОЈЕ СВЕ ЧЕШЋЕ ГУТАМО МОГУ БИТИ ОПАСНИ Сви мисле да помажу, али могу да постану смртоносни
Милиони људи који узимају таблете за киселину у желуцу могли би бити изложени већем ризику од озбиљних желудачних инфекција, упозоравају стручњаци.
Реч је о лековима познатим као инхибитори протонске пумпе, попут омепразола, лансопразола и пантопразола. Они смањују киселину у желуцу и ублажавају симптоме рефлукса, али истовремено могу ослабити природну одбрану организма од бактерија.
Најновији подаци показују да је само у Енглеској прошле године издато преко 73 милиона рецепата за ове лекове, што их чини међу најчешће прописиваним.
Проблем је што смањена желудачна киселина повећава ризик од инфекција као што је Цлостридиум диффициле, бактерија која изазива тешке проливе и може бити смртоносна. Број случајева ове инфекције у Великој Британији је у порасту.
Иако нова студија показује да веће дозе не повећавају додатно ризик, стручњаци наглашавају да се лекови често прекомерно користе и да пацијенте треба редовно пратити.
Фармацеуткиња Дебора Грајсон упозорава да лекови имају смисла код озбиљнијих стања, али не би требало да се користе дугорочно за блаже тегобе, јер могу изазвати нове пробавне проблеме и инфекције, пише Тхе Сун.
Лекари поручују да пацијенти никада не смеју сами да прекидају терапију, већ да се увек посаветују са стручњаком.