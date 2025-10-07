Преминуо након интервенције полиције
УЖАС У ПОЉСКОЈ Мушкарац (41) ТРЧАО УЛИЦАМА СА СЕКИРОМ Пријавила га партнерка: Последњих дана је био АГРЕСИВАН
ВАРШАВА: Мушкарац (41) који је данас трчао са секиром у рукама улицама у пољском граду Лублину, преминуо је током интервенције полиције која га је зауставила, саопштило је тужилаштво.
Мушкарчева партнерка је пријавила инцидент. Колико знамо, он је наводно био агресиван према њој претходног дана. Поред тога, још један пролазник је такође пријавио да мушкарац узнемирава људе и носи опасно оружје, рекла је портпаролка Окружног тужилаштва Лилијана Лукасјевич, преноси лист Виборча.
Она је казала да постоји основана сумња да је у том тренутку мушкарац био под утицајем дрога.
Полицајци су након позива грађана стигли на лице места и идентификовали су мушкарца, који је преминуо током њихове интервенције, у којој су употребили директне мере принуде.
Из тужилаштва је саопштено да тачан узрок смрти још није познат, као и да је покренута истрага како би се утврдио да ли су полицајци који су интервенисали прекорачили своја овлашћења у поступању са мушкарцем, и да ли је то могло довести до његове смрти.
Мушкарац је од раније био познат полицији и имао је више осуда за насилне злочине, злостављање, наношење телесних повреда и поседовање наркотика.