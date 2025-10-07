ТИНЕЈЏЕР (15) СЛАО ШКОЛАМА АНОНИМНЕ ДОЈАВЕ О БОМБИ Полиција у Зајечару ухапсила малолетно лице
Припадници Министарства унутрашњих послова у Зајечару, у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом (БИА), Службом за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику, као и у координацији са Посебним одељењем за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Зајечару, идентификовали су и ухапсили малолетног мушкарца старости 15 година из Зајечара.
Како се наводи у саоштењу, он је ухапшен због постојања основа сумње да је извршио кривично дело изазивање панике и нереда.
Он се сумњичи да је 3, 6. и 7. октобра путем електронске поште упућивао поруке на адресе више средњих школа у Зајечару, у којима је лажно навео да су у објектима постављене експлозивне направе, чиме је изазвао узнемиреност и панику међу грађанима и ученицима.
Осумњичени ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Зајечару.
Министарство унутрашњих послова подсећа да је упућивање лажних дојава о постављеним експлозивним направама кривично дело које се озбиљно санкционише и апелује на грађане, посебно младе, да се уздрже од оваквих радњи које могу имати тешке последице.