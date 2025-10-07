ВРЕЂАО ПРЕДСЕДНИКА Помилован мушкарац ОСУЂЕН НА СМРТ ЗБОГ ОБЈАВА НА ФЕЈСБУКУ Тунижанин пуштен из затвора
ТУНИС: Тунижанин Сабер Бен Чушан, који је осуђен на смрт због објава на друштвеним мрежама у којима је вређао председника те земље Каиса Саида, помилован је и пуштен је из затвора, потврдили су његов адвокат и чланови породице.
Чушан је био осуђен на смрт због објава на Фејсбуку које су сматране увредљивим за председника те земље, преноси данас Ал џазира.
Ослобађање Чушана, до кога је дошло након критика група за људска права, потврдио је за медије његов адвокат Усама Бутеља, као и брат, Џамал Чушан.
Група за људска права Амнести интернешенел је саопштила да је Чушан ослобођен на основу "председничког помиловања".
Бена Чушана, који је ухапшен у јануару 2024. године, на смрт је осудио суд у Набелу, након што је проглашен кривим за "вређање председника, министра правде и правосуђа" и ширење лажних вести.
Његов адвокат је рекао да је био "запањен" смртном казном, за коју су групе за људска права рекле да представља застрашујући нови ниво репресије у Тунису.
Тунижанска група за људска права ЦРЛДХТ са седиштем у Паризу саопштила је да је пресуда поставила "озбиљан преседан" и да је Тунис "достигао невиђени ниво кршења људских права".