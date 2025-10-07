ПОЧЕО ИЗБОР РЕЧИ 2025. ГОДИНЕ Предлози се примају до краја новембра, а ево када се бирају ПОБЕДНИЦИ конкурса
Конкурс за избор речи 2025. године у српском језику организује трећу годину заредом Филолошко друштво „Речи“.
У току је предлагање речи које ће трајати до краја новембра. Реч године и овог пута се бира у три категорије, а овогодишњи победници биће познати 20. децембра.
У изборима за реч године у другим језицима – филолози, новинари, лексикографске куће или лингвистички часописи проглашавају речи које одражавају локалне склоности и преокупације у одређеној средини, те актуелна друштвена, политичка, културна дешавања, а циљ избора јесте да се истакне реч или израз који је својим значењем и употребом обележио текућу годину и одражава промене у друштву. Специфичност српског избора огледа се у пријављивању и бирању речи у три категорије.
Грађани предлажу кандидате за:
Реч године – најзначајнија или најрепрезентативнија реч која је обележила текућу годину и одражава значајне догађаје, културне тенденције или промене у друштву током те године;
Нова реч године – реч која је недавно ушла у српски језик и постала популарна или релевантна за ширу јавност, а може бити позајмљена или новоскована према постојећим творбеним моделима српског језика;
Лажиреч – реч која маскира, искривљује, ублажује или прикрива смисао онога што именује, а њена употреба уместо неке друге речи или израза заснована је на обмани.
Сви заинтересовани могу да пошаљу своје предлоге у категоријама „реч године“, „лажиреч године“ и „нова реч године“ на страници за предлагање речи године на сајту Филолошког друштва „Речи“.
Преглед предложених речи налази се на посебној страници сајта Друштва.
Предлози се примају до краја новембра 2025. године.
Ове године измењен је Правилник избора речи године. Интернет гласање на сајту Филолошког друштва „Речи“ почеће 1. децембра. Током прве седмице гласаће се за Лажиреч године, док ће се за Реч године гласати током друге седмице, од 9. до 15. децембра. По измењеном правилнику, број финалиста је смањен на 10 речи, а у категорији Нова реч године неће бити интернет гласања, већ ће победника, на основу предложених кандидата, изабрати чланови жирија.
Ко је у жирију који ће одлучити о речима 2025. године
Финални избор обавља Стручни жири састављен од угледних филолога, те новинара који прате језичка питања. У саставу жирија су филолози из Института за српски језик САНУ у Београду: Ивана Лазић Коњик (научни саветник), Ђорђе Оташевић (виши научни сарадник), Слободан Новокмет (виши научни сарадник), Јована Јовановић (научни сарадник), Вања Миљковић (научни сарадник), Ана Миленковић (научни сарадник), Рајна Драгићевић (редовни професор) и Људмила Поповић (редовни професор), са Филолошког факултета у Београду, Данко Шипка (редовни професор) са Arizona State University, Дејан Ајдачић (професор) са Гдањског универзитета, Милан Ајџановић (ванредни професор) са Филозофског факултета у Новом Саду, Сања Жујовић (новинар листа Блиц), Александар Петровић (лектор РТС-а, Београд), Павле Ћосић (лексикограф, сатиричар и издавач) и Неле Карајлић (рок-музичар и писац).
Одлука о речима године у све три категорије биће, јавља РТС, објављена 20. децембра 2025.