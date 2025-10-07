Припремао ликвидацију експлозивом? НОВИ ДЕТАЉИ О МАНЕКЕНУ СТРАДАЛОМ У ЕКПЛОЗИЈИ У КОСОВСКОЈ Побегао из кућног притвора у Скопљу, па се САМ РАЗНЕО у Београду
Манекен М. С. (21) из Северне Македоније који је погинуо је у експлозији у Београду био је познато правосудним органима у Скопљу, где му се судило за покушај убиства.
Он је у време погибије био у бекству из кућног притвора.
Експлозија се догодила 1. октобра у стану у Косовској улици, где је М.С: страдао услед неправилног руковања експлозивним материјалом ПЕТН. Експлозив је наводно био намењен за ликвидацију особе повезане са организованим криминалом. Стан је потпуно уништен од експлозије, а оштећена су и два суседна стана.
Мајка није добила званичну потврду о смрти сина
Његова мајка ме је обавестила да је М.С. недоступан неколико дана под нејасним околностима, али немам званичну потврду о његовој погибији. Тачно је да се против њега води неколико кривичних поступака у Кривичном суду и да му је одређена мера кућног притвора до правоснажног окончања кривичног поступка, у ком поступку сам ја његов бранилац, и до сада није изречена правоснажна пресуда против њега, изјавио је Туфегџић за "Скопље1", преноси Блиц.
М.С. је био бивши омладински рукометаш РК Вардара, који се касније окренуо моделингу. Његов рад у модној индустрији, укључујући сарадњу са познатим македонским дизајнерима, био је медијски запажен. Ипак, његов живот је имао и мрачну страну, са полицијским досијеима и оптужбама за озбиљна кривична дела.
Истрага се наставља
Истрага у Београду наставља се како би се разјасниле околности експлозије и повезаност М.С. са организованим криминалом. Подсетимо, у Вишем јавном тужилаштву у Београду поводом експлозије у којој је настрадао М.С. саслушан је Ф. В. (26) због сумње да је 30. септембра неовлашћено набавио, а затим носио експлозив "пентрит" који је истог дана на углу улица Косовска и Нушићева предао држављанину Северне Македоније.
М.С., како је утврђеном досадањом истрагом, сутрадан, 1. окробра, око 21.45 сати неспретним руковањем активирао је експлозив и том приликом је погинуо на лицу места.