"Понесите љубав"

САРАЈЕВО СЕ ОПРАШТА ОД ХАЛИДА Грађани покренули иницијативу да се сви окупе испред Дома омладине: ДОЂИТЕ ДА ПЛАЧЕМО И ПЕВАМО

07.10.2025. 23:47 23:53
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
певач
Фото: Printscreen/YouTube HALID BEŠLIĆ MIX PJESAMA/pexels.com

Грађани Сарајева су спонтано покренули иницијативу да се сутра, 8. октобра, у знак поштовања према легендарном певачу Халиду Бешлићу, окупе испред Дома младих и сви заједно запевају његове песме.

Након вести о смрти Халида Бешлића, који нас је данас, 7. октобра, напустио у 71, години, друштвене мреже у Босни и Херцеговини преплавиле су поруке туге, сећања и љубави према легендарном певачу.

Грађани су покренули иницијативу да се сутра, у знак поштовања, окупе испред Дома младих у Сарајеву, где ће певати ванвременске хитове покојног певача.

Сутра у 19 сати, испред Дома младих. Да плачемо и певамо. Дођите, понесите гитаре, разгласе, бубњеве, шта год имате. Понесите љубав за Халида - стоји у позиву који се шири друштвеним мрежама.

Очекује се да ће се окупљању придружити бројни грађани, музичари и поштоваоци Халидовог лика и дела, како би заједничким гласом испратили човека чије су песме обележиле многе генерације, пише Телеграф.
 

