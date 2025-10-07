„РУСИЈА И САД БИ ТРЕБАЛО ДА ФОРМИРАЈУ КОМИСИЈУ ЗА БАЛКАН“ Додик: Све што је до сада урадила ЕУ је било погрешно
БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик рекао је данас да би Русија и Сједињене Америчке Државе требало да формирају комисију за Балкан и оценио да Европска унија више нема потенцијала да се бави простором Балкана, а да је све што је до сада урадила на том простору било погрешно.
Додик је оценио је да је сваким даном све јасније да европске државе "не знају да реше ни сопствене проблеме а камоли туђе" и да би нагомилане проблеме на Балкану могле да реше Русија и САД, преко комисије за Балкан коју би формирале две светске силе, а којом би руководила Мађарска.
Казао је да Будимпешта разуме ситуацију на Балкану, као и Москва, док нова администрација у Вашингтону има све више разумевања, преноси данас РТРС.
И ми прихватамо да Русија и Америка, као глобалне силе, сачине једну балканску комисију која би се бавила просторима Балкана, па и нашим просторима, рекао је Додик.
Навео је да је о томе недавно у Сочију разговарао са руским председником Владимиром Путином.
Руски амбасадор у Босни и Херцеговини Игор Калабухов је оценио да би комисија за Балкан могла бити "један механизам", чак и део дијалога између Русије и САД.