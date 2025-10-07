Заплењено око 20 кила марихуане! У ВЕЛИКОЈ АКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ „ПАЛА“ ДВА БЕОГРАЂАНИНА И ЈЕДАН ЦРНОГОРАЦ Ухапшени приликом примопредаје у Гроцкој
07.10.2025. 22:34 22:36
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, запленили су око 20 килограма марихуане и ухапсили И. Х. (1991), Д. П.(2000), обојица из Београда и М. П.(1989) држављанина Црне Горе, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је осумњичене ухапсила у Гроцкој приликом примопредаје дроге, а која се налазила у аутомобилима које су они користили.
Такође, полиција је запленила и два возила, „голф“ и „ауди“.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.