ВОЗИО БЕЗ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ И ПОД ДЕЈСТВОМ МАРИХУАНЕ Полиција у Суботици младићу (22) одузела аутомобил

05.10.2025. 14:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: saobraćajna policija, zrenjanin, Dnevnik

Полиција у Суботици искључила је из саобраћаја Б. Р. (22) због учињених тежих саобраћајних прекршаја и одузет му је аутомобил, саопштено је данас из ПУ Суботица.

Саобраћајна полиција је синоћ на периферији Суботице зауставила Б. Р. и утврдила да управља “реноом” без возачке дозволе и под дејством марихуане.

Даљом контролом, како је наведено, утврђено је да га је у последње две године Прекршајни суд правноснажно осудио због два тежа прекршаја и у складу са новом мером из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, привремено му је одузет аутомобил.

Возачу је одређено задржавање и биће спроведен у Прекршајни суд у Суботици.

