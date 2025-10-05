ВОЗИО БЕЗ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ И ПОД ДЕЈСТВОМ МАРИХУАНЕ Полиција у Суботици младићу (22) одузела аутомобил
05.10.2025. 14:23 14:52
Полиција у Суботици искључила је из саобраћаја Б. Р. (22) због учињених тежих саобраћајних прекршаја и одузет му је аутомобил, саопштено је данас из ПУ Суботица.
Саобраћајна полиција је синоћ на периферији Суботице зауставила Б. Р. и утврдила да управља “реноом” без возачке дозволе и под дејством марихуане.
Даљом контролом, како је наведено, утврђено је да га је у последње две године Прекршајни суд правноснажно осудио због два тежа прекршаја и у складу са новом мером из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, привремено му је одузет аутомобил.
Возачу је одређено задржавање и биће спроведен у Прекршајни суд у Суботици.