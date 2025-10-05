НС уживо: Ево како блокадери из ПОКС-а тргују телевизорима, а Миша Бачулов пресипа бензин из канистера
Док свакодневно прозивају власт и куну се у поштење, поједини опозиционари из Покрета обнове Краљевине Србије (ПОКС), како преноси НС Уживо, изгледа имају много тога да објасне полицији и народу.
У спектакуларној акцији Министарства унутрашњих послова, заплењена је већа количина украдених телевизора, а трагови воде, како пише НС уживо, у седиште ПОКС-а у Новом Саду.
Истрага је, како наводи НС уживо, показала да је реч о апаратима марке ЛГ, украденим из једне продавнице беле технике. Захваљујући провери серијских бројева, откривена је тачна локација појединих уређаја – а један од њих, како пише НС уживо, пронађен је на адреси Радничка 20, која је званично седиште ПОКС-а у Новом Саду.
На бројеве телефона ПОКС-а нико се, како пише НС уживо, није јављао, и поред више покушаја да се добије коментар.
Како подсећа НС уживо, Миша Бачулов, лидер групе грађана „Буди херој“ и опозициони одборник, је пре само неколико дана, усликан како претаче дизел из канистера, купујући га наводно, како пише овај портал, „на црно од камионџија којима држава даје субвенције".
НС уживо је поседује фотографију, коју можете погледати овде, на којој се види како Бачулов, наводно, у близини Старих Бановаца, претаче дизел из канистера.
Злоупотреба државних субвенција
Подсетимо, од 1. јула 2025. године држава је превозницима повећала редакцију акцизе на дизел гориво са 15,19 на чак 34,56 динара по литру. Ова мера уведена је да би се олакшало пословање у сектору транспорта.
Бачулов и његова екипа ову погодност, како пише НС уживо, "користе за сопствено богаћење, притом јавно позивајући на борбу против сиве економије".