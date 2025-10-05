Надметање трајало три дана
ЛИДИЈА ИЗ НИКШИЋА ЈЕ ПОБЕДНИЦА НЕОБИЧНОГ ТАКМИЧЕЊА У ЛЕЖАЊУ “Није баш толико лако као што мислите”
Необично такмичење у лежању, које се традиционално одржава у селу Брезна код Никшића, привукло је огромну пажњу не само домаће, већ и светске јавности. Ове године завршено је после непуна три дана, што нико није очекивао јер је претходно трајало скоро два месеца.
Победница је иста - Лидија Марковић из Никшића која је поново показала да је неприкосновени такмичар овог јединственог надметања. За непуна три дана зарадила је 2.000 евра, а кад се подвуче црта, дневница је била невероватних 666 евра.
Ова млада Никшићанка открива да ли је било тешко - лежати.
- Ове године нисам ни хтела да се пријавим, али су ме наговорили. Када су видели да сам дошла, неколико такмичара је одмах одустало јер су знали да са мном не могу да се изборе. Остали су они који су мислили да су храбри, али убрзо су и они одустали и поново сам победила. Нисам знала шта ме чека, али када сам легла рекла сам себи да не одустајем док не оду сви. Таман ми је то дошло да одморим, јер сам претходних месеци радила без одмора – каже за агенцију Рина кроз осмех победница.
Када се говори о овом такмичењу, често се могу чути и не тако лепи коментари у којима се кроз негативну призму гледају сами такмичари. Често се коментаришу као докони и лењи, чим могу да леже толико дуго. Ипак, стварност је ипак много другачија. Управо победница Лидија, како кажу они који је познају, изузетно је вредна девојка. Има свој козметички салон у Подгорици и неретко, попут већине приватника, ради и преко десет сати дневно.
- Могла сам прочитати доста негативних коментара, а тим што то пишу имам да поручим само нек дођу да легну и да покушају. То није само такмичење у пуком лежању, то је једна јако тешка психолошка игра, игра у којој инат и јачина карактера играју најважнију улогу. Људи који у њему учествују су све само не лењи. Овај пут мени су теже пала ова три дана, него прошли пут свих 50. Такмичење је све само не лако - рекла је Лидија.
Ове јесени на такмичењу су учествовали Црногорци, Срби, Босанци али и Турци, Руси, Украјинци. Ове године стигло је око 50 пријава, а у сарадњи са психолошкињом изабрано је 20 такмичара. Такмичари имају све обезбеђено - оброке, пиће, интернет и могу да користе паузе на сваких осам сати по 15 минута. То време могу да искористе за тоалет или шетњу
- Троје младих који су планирали да издрже десетак дана одмах су дигли руке, а на крају је и последњи руски такмичар, који је покушао да психолошки надмудри Лидију, одустао уз изговор да има хитне обавезе. Важно је напоменути да је такмичење раније трајало само по 36 сати и опет је било јако занимљиво, али Лидија је претходни пут поставила невероватан рекорд. Ипак, морате знати да нико није непобедив и да нас у следећим такмичењима сигурно очекује пуно занимљивости - рекао је Мићо Благојевић, организатор и идејни творац такмичења.
Иако су испробане и јесење и зимске варијанте, организатори признају да је ипак лето најбоље време за овакав догађај, па је наредно велико такмичење у лежању већ заказано следећи август.
- Имали смо различите варијанте, ове године захваљујући спонзорима и врхунске услове, али мислимо да је ипак током лета иделано време за следеће такмичење. Ова наша прича потпуно ненадано је привукла огромну пажњу јавности, долазе нам стране и домаће телевизијске екипе и сигурни смо да нас током следећег такмичења тек очекује прави спектакл - поручио је Мићо.