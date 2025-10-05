ПОКОЉ ПОСЛЕ УТАКМИЦЕ У АЛАБАМИ Две особе погинуле, најмање 12 рањено у пуцњави
Две особе су погинуле, а најмање 12 их је повређено у пуцњави која се догодила у центру Монтгомерија, главног града америчке савезне државе Алабама, у четврти препуној клубова и барова, саопштила је локална полиција.
Начелник полиције Монтгомерија Џејмс Гребојс рекао је да су три особе задобиле повреде опасне по живот и да су хоспитализоване, а полиција је на место инцидента позвана око 23.30 часова по локалном времену, пренео је АП.
-Реч је о двема групама које су пуцале једна на другу усред гомиле људи - изјавио је Гребојс новинарима на лицу места, додајући да нападачи „нису марили за животе оних који су се нашли у близини“.
Градоначелник Монтгомерија Стивен Рид изјавио је да су се у тренутку пуцњаве полицијске јединице налазиле на мање од 15 метара са обе стране места догађаја, али да нападачи „нису показали ни трунку поштовања према људском животу“.
Гребојс је додао да је истрага у току, да се прикупљају докази и испитују потенцијални осумњичени, те да још нико није званично оптужен.
-Учинићемо све што је потребно да прикупимо доказе и пронађемо одговорне - поручио је шеф полиције.
Инцидент се, како објашњава АП, догодио током посебно прометног викенда у Монтгомерију када су се истог дана одржавали утакмица америчког фудбала поводом Дана универзитета Алабама Стејт и државни вашар у Колосеуму Гарет, док је у оближњем Крамтон Боулу завршен традиционални меч између универзитета Таскиги и Морхаус.