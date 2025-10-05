ОТКАЗАН КОНЦЕРТ РОБИЈА ВИЛИЈАМСА У ИСТАНБУЛУ Певач поручио да је безбедност његових фанова на првом месту
Британски певач Роби Вилијамс изјавио је да су власти Истанбула отказале његов предстојећи концерт у том граду у интересу одржавања јавне безбедности, након што су турске невладине организације и корисници друштвених мрежа покренули кампању за отказивање догађаја и протестовали против његовог наступа.
Концерт заказан за 7. октобар требало је да буде одржан на другу годишњицу напада Хамаса на јужне израелске заједнице, који је довео до израелске војне офанзиве у Гази, преноси Ројтерс.
Пропалестинске невладине организације и корисници друштвених мрежа данима су позивали да се догађај откаже, оптужујући Вилијамса да је “циониста”.
Певач се нашао поново под лупом у претежно муслиманској Турској због свог јеврејског порекла и наступа у Израелу 2015. године, који је изазвао критике пропалестинских група.
Компанија за продају карата Бубилет саопштила је да је концерт отказан на захтев канцеларије гувернера Истанбула.
Вилијамс је касно синоћ написао на Инстаграму да је безбедност његових фанова на првом месту и додао да му је веома жао због отказивања, које је, како је навео, “ван наше контроле”.