overcast clouds
13°C
05.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОТКАЗАН КОНЦЕРТ РОБИЈА ВИЛИЈАМСА У ИСТАНБУЛУ Певач поручио да је безбедност његових фанова на првом месту

05.10.2025. 15:10 15:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

Британски певач Роби Вилијамс изјавио је да су власти Истанбула отказале његов предстојећи концерт у том граду у интересу одржавања јавне безбедности, након што су турске невладине организације и корисници друштвених мрежа покренули кампању за отказивање догађаја и протестовали против његовог наступа.

Концерт заказан за 7. октобар требало је да буде одржан на другу годишњицу напада Хамаса на јужне израелске заједнице, који је довео до израелске војне офанзиве у Гази, преноси Ројтерс.

Пропалестинске невладине организације и корисници друштвених мрежа данима су позивали да се догађај откаже, оптужујући Вилијамса да је “циониста”.

Певач се нашао поново под лупом у претежно муслиманској Турској због свог јеврејског порекла и наступа у Израелу 2015. године, који је изазвао критике пропалестинских група.

Компанија за продају карата Бубилет саопштила је да је концерт отказан на захтев канцеларије гувернера Истанбула.

Вилијамс је касно синоћ написао на Инстаграму да је безбедност његових фанова на првом месту и додао да му је веома жао због отказивања, које је, како је навео, “ван наше контроле”.

роби вилијамс концерт истанбул
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај