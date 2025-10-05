ОДЈЕЦИ ПОРАЗА КОШАРКАША ВОЈВОДИНЕ ОД СЛОБОДЕ У КЛС Непремостиве дефанзивне потешкоће
Иако су кошаркаши Војводине показали позитивне назнаке на припремама пред почетак нове сезоне у Кошаркашкој лиги Србије, прво коло домаћег шампионата оголило је све проблеме.
Дефанзивне потешкоће, скраћенa ротацијa и прегршт изгубљених лопти коштали су Новосађане победе на свом паркету, иако су имали и плус 16 против Слободе. На крају су гости славили 85:76 и направили мало изненађење, пошто су на Спенс дошли у ослабљеном саставу.
Капитен црвено-белих Марко Љубичић одиграо је врхунску утакмицу са 13 поена и седам асистенција, али није могао да задржи пад свог тима после високог вођства.
-То нам је био највећи проблем, нисмо задржали континуитет игре у другом полувремену. Наравно, није то никакав изговор, јер знамо где смо грешили. Не треба сад да паднемо, знамо наше циљеве, а ово је тек прва утакмица. Надам се да ћемо све што нам тренер говори схватати изузетно озбиљно, јер једино на тај начин играмо добро. Ми смо екипа која мора да игра тимски и једино тако можемо да направимо добар резултат – истакао је Љубичић.
Тренер Марко Димитријевић није могао да буде задовољан како се одвијао ток утакмице.
– Последњи део утакмице изгубили смо 25 поена разлике, од 15. до 40. минута и за то немам оправдање. После смо морали услед проблема са фаулима да уђемо у алтернативне одбране, које су се показале добро док се Слобода није адаптирала. Једноставно, највећи проблем је био Шушкавчевић, који је имао 18 поена и 14 скокова, а ми нисмо имали замену за Стајчића и једноставно у тој скраћеној ротацији ми нисмо могли да пружимо више. Честитам Слободи заслужену победу, а ми идемо даље на наредно коло – поручио је стратег Новосађана.
Војводину следећег викенда очекује наставак домаћег првенства, када гостује Динамику.
В. М. П.