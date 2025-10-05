НОКАУТИМА ДО ТРИЈУМФА: Српски боксери успешни у Минхену
Српски боксер Јован Николић победио је техничким нокаутом у другој рунди Пољака Адама Чеслака у средњој категорији у професионалном мечу, који је одржан у Минхену.
Овај дуел је био заказан у осам рунди, али је Николић до тријумфа стигао нокаутом у другој рунди. Била је ово седма профи борба Николића, остварио је исто толико победа, од тога четири нокаутом.
Профи бокс вече у Михену отворио је српски боксер Марко Марић против Пољака Силвестера Зеиба у супервелтер категорији. Марић је до тријумфа стигао нокаутом у другој рунди. Он је остварио четврту победу у професионалној каријери, а трећу нокаутом.
Репрезентативац Србије Алмир Мемић је у суперсредњој категорији победио Пољака Лукаша Барабаша техничким нокаутом у петој рунди. Ово је била пета победа Мемића на пет мечева у професионалној каријери.
Српска репрезентативка Сара Ћирковић победила је на поене у шест рунди у бантам категорији Лаирис Флорин из Венецуеле.