overcast clouds
13°C
05.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОКАУТИМА ДО ТРИЈУМФА: Српски боксери успешни у Минхену

05.10.2025. 15:56 15:58
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Боксерски савез Србије

Српски боксер Јован Николић победио је техничким нокаутом у другој рунди Пољака Адама Чеслака у средњој категорији у професионалном мечу, који је одржан у Минхену.

Овај дуел је био заказан у осам рунди, али је Николић до тријумфа стигао нокаутом у другој рунди. Била је ово седма профи борба Николића, остварио је исто толико победа, од тога четири нокаутом.

Профи бокс вече у Михену отворио је српски боксер Марко Марић против Пољака Силвестера Зеиба у супервелтер категорији. Марић је до тријумфа стигао нокаутом у другој рунди. Он је остварио четврту победу у професионалној каријери, а трећу нокаутом.

Репрезентативац Србије Алмир Мемић је у суперсредњој категорији победио Пољака Лукаша Барабаша техничким нокаутом у петој рунди. Ово је била пета победа Мемића на пет мечева у професионалној каријери.

Српска репрезентативка Сара Ћирковић победила је на поене у шест рунди у бантам категорији Лаирис Флорин из Венецуеле.

 

бокс меч бокс боксери
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај