(ВИДЕО) ТАЈФУН МАТМО ПУСТОШИ КИНУ 150.000 људи евакуисано, црвено упозорење на снази
Тајфун Матмо ојачао је пред данашњи долазак у копнени део Кине што је натерало владу у Пекингу да евакуише 150.000 људи из јужне провинције Гуангдонг.
Олуја је данас праћена максималним трајним ветровима брзине од 151 километар на сат, саопштено је из Националног метеоролошког центра Кине, преноси агенција Синхуа.
Очекује се да ће стићи на копно око поднева, а метеоролошка управа издала је црвено упозорење за тајфун, највиши степен упозорења у Кини.
Провинција Хаинан, која је такође на путу олује, отказала је у суботу комерцијалне летове и обуставила јавни превоз и пословање.
Власти у Макау који није на директном путу олује, саопштиле су да се настава и друге активности неће одржавати због временских услова.
Надлежни такође упозоравају на обилне кише у неким областима, а олуја ће се даље кретати на запад и север, према северном Вијетнаму и кинеској провинцији Јунан.