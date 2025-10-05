САСЛУШАН МУШКАРАЦ ЗБОГ ЕКСПЛОЗИЈЕ У СТАНУ Пред тужиоцем је био кратак, само је једно рекао
У Вишем јавном тужилаштву у Београду данас је саслушан Ф. В. (26) због постојања основа сумње да је 30. септембра неовлашћено набавио, а затим носио експлозивну материју - експлозив “Пентрит”, који је истог дана на углу улица Косовска и Нушићева предао за сада непознатом лицу, које ју је, услед нестручног руковања, активирао у једном стану у Дечанској улици 1. октобра.
Осумњичени је на саслушању кратко негирао извршење кривичног дела, али није желео да одговара на питања.
Након саслушања, тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор због опасности од бекства и да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду.
Како се наводи у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Београду, наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се на терет ставља кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Постоје основи сумње да је Ф. В. 30. септембра, око 15.15 часова, невлашћено набавио, а затим носио екслозивну материју - експлозив “Пентрит” који је на углу улица Косовска и Нушићева предао за сада НН лицу.
НН лице је потом експлозивну направу унело у стамбену зграду у Дечанској улици, па је сутрадан, 1. октобра, око 21.45 часова, неспретним руковањем активирало експлозивну направу којом приликом је преминуло на лицу места.
Истовремено је причињена велика материјална штета.
Наводи се да тужилаштво наставља рад на утврђивању идентитета страдалог лица, као и свих околности критичног догађаја.