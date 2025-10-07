overcast clouds
(ВИДЕО) "ЕКСТРЕМНО ЈЕ ОПАСНО" Токсични облак се надвио над Баварском! ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ и затворите прозоре и врата, апелују власти након АКЦИДЕНТА у фабрици за цинковање

07.10.2025. 23:16
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
фабрика
Фото: pexels.com

АШАФЕНБУРГ: Власти у немачком граду Ашафенбургу у Доњој Франконији, једној од седам административних јединица немачке државе Баварске, издале су данас упозорење на могућу интоксикацију затрованим ваздухом након акцидента у локалном индустријском постројењу.

Према подацима Савезне канцеларије за цивилну заштиту, ослобођени гасови створили су жућкасти облак гаса који је потенцијално токсичан, преноси дневник Билд.
 

Токсични облак се тренутно проширио и изнад суседног урбаног подручја. Власти позивају становништво да остане у кућама, да уведе људе споља и да држи прозоре и врата затворена", наводи се у саопштењу локалних власти.
 

Акцидент се наводно догодио у фабрици за цинковање након чега је издато упозорење на "екстремну опасност" преко апликације КатВарн.

 

 

Молимо вас да избегавате угрожено подручје. Затворите прозоре и врата, искључите вентилацију и климатизацију. Обавестите своје комшије и пружите поможћ и подршку свима којима је потребна, али не угрожавајући себе, објавиле су градске власти на свом Инстаграм налогу.
 

 

У Мајнашафу је распоређен велики број припадника ватрогасаца, полиције и службе хитне помоћи.
 

Танјуг
Танјуг
Дневник
Дневник
