(ВИДЕО) "ЕКСТРЕМНО ЈЕ ОПАСНО" Токсични облак се надвио над Баварском! ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ и затворите прозоре и врата, апелују власти након АКЦИДЕНТА у фабрици за цинковање
АШАФЕНБУРГ: Власти у немачком граду Ашафенбургу у Доњој Франконији, једној од седам административних јединица немачке државе Баварске, издале су данас упозорење на могућу интоксикацију затрованим ваздухом након акцидента у локалном индустријском постројењу.
Према подацима Савезне канцеларије за цивилну заштиту, ослобођени гасови створили су жућкасти облак гаса који је потенцијално токсичан, преноси дневник Билд.
Токсични облак се тренутно проширио и изнад суседног урбаног подручја. Власти позивају становништво да остане у кућама, да уведе људе споља и да држи прозоре и врата затворена", наводи се у саопштењу локалних власти.
Акцидент се наводно догодио у фабрици за цинковање након чега је издато упозорење на "екстремну опасност" преко апликације КатВарн.
BREAKING: A chemical accident at an electroplating plant in Mainaschaff, Germany has triggered a major fire response.
Residents in Mainaschaff and Aschaffenburg are urged to stay indoors amid a toxic smoke warning.pic.twitter.com/AvPtrxlOLv
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 7, 2025
Молимо вас да избегавате угрожено подручје. Затворите прозоре и врата, искључите вентилацију и климатизацију. Обавестите своје комшије и пружите поможћ и подршку свима којима је потребна, али не угрожавајући себе, објавиле су градске власти на свом Инстаграм налогу.
У Мајнашафу је распоређен велики број припадника ватрогасаца, полиције и службе хитне помоћи.