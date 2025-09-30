overcast clouds
НОВИ КАНДИДАТ СНСД-а! Додик: Предлог за председника Српске биће Синиша Каран

30.09.2025. 14:31 14:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
TANJUG/NEMANJA JOVANOVIĆ
Фото: TANJUG/NEMANJA JOVANOVIĆ

СОЧИ/БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик потврдио је данас да ће предлог СНСД-а за председника Српске на превременим изборима бити Синиша Каран.

"Ми ћемо предложити то коалиционим партнерима и наш предлог биће министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран. Треба да се договоримо око тога", навео је Додик у изјави за РТРС из Сочија.

Превремени избори за председника Републике српске расписани су од ЦиК БиХ за 23. новембар.

Вести Политика
