Брнабић сутра расписује редовне локалне изборе у Мионици и Неготину

30.09.2025. 14:20
БЕОГРАД: Председница Скупштине Србије Ана Брнабић расписаће сутра локалне изборе у Мионици и Неготину.

Брнабић ће Одлуку о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Мионица и Скупштине општине Неготин потписати у 10.00 сати,  саопштено је из Скупштине Србије.

Последњи редовни избори у Мионици и Неготину одржани су 17. октобра 2021. године.

Према Закону о локалним изборима, одборници се бирају на четири године, а избори за одборнике морају се спровести најкасније 30 дана пре краја мандата одборника којима истиче мандат.

 Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 45, ни више од 60 дана, а одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.

