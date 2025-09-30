(ВИДЕО) ДЕСЕТИНЕ МРТВИХ НА УЛИЦАМА, ПАЛА ВЛАДА МАДАГАСКАРА! Људи пљачкају, лете меци на све стране! Протестују због дугогодишњих рестрикција струје и воде
Председник Мадагаскара Андри Раџоелина обећао је да ће распустити владу, након неколико дана протеста младих због дугогодишњих нестанка воде и струје.
Током протеста, страдало је најмање 22 људи, а око 100 њих је повређено.
Данима се на улицама Мадагаскара одвијају жестоки сукоби демонстраната и полиције, која је употребила гумене метке и сузавац.
- Признајемо и извињавамо се ако чланови владе нису извршили задатке који су им додељени. Разумем бес, тугу и тешкоће изазване нестанцима струје и проблемима са водоснабдевањем. Чуо сам позив, осетио сам патњу, разумео сам утицај на свакодневни живот - рекао је Раџоелина.
Инспирисани протестима генерације З у Кенији почетком овог лета и Непалу раније овог месеца, тродневне демонстрације су највеће које је Мадагаскар доживео и најозбиљнији изазов са којим се Раџоелина суочио од реизбора 2023. године.
У наредним данима биће разматрана имена за новог премијера, након чега се очекује формирање нове владе.
Сматра се да су остале смртне случајеве изазвали насиље и пљачке банди које нису повезане са протестима.
Министарство спољних послова Мадагаскара одбацило је број жртава који су објавиле УН, рекавши да подаци не долазе од надлежних власти, наводећи да су "засновани на гласинама или дезинформацијама".
Уведен полицијски час
Власти су прошле недеље прогласиле полицијски час.
У понедељак су се демонстранти окупили испред универзитета где су махали транспарентима и певали химну пре него што су покушали да марширају ка центру града, показао је снимак новинског канала 2424.МГ.
Демонстранти на Мадагаскару су прилагодили заставу која се користи у Непалу где су протести приморали премијера да поднесе оставку раније овог месеца, а користили су и сличне тактике онлајн организовања као на протестима у Кенији прошле године, који су кулминирали тиме што је влада укинула предложени порески закон.
Раџоелина је први пут дошао на власт пучем 2009. године. Повукао се 2014. године, али је поново постао председник након победе на изборима 2018. године и обезбедио трећи мандат на изборима у децембру 2023. године за које су његови противници рекли да су били обележени неправилностима.
Мадагаскар је међу најсиромашнијим земљама света и има честе протесте од стицања независности 1960. године, укључујући масовне протесте 2009. године који су приморали бившег председника Марка Раваломанану да се повуче с власти.