СТУДЕНТИ ДОБИЈАЈУ ПОЛА ШКОЛАРИНЕ НАЗАД Ево колико новца ће добити у зависности на ком су факултету ОВО СУ УСЛОВИ
Студенти државних факултета ускоро добијају 50 посто уплаћене школарине.
Студенти који сами плаћају школовање на основним, мастер и докторским студијама у октобру ће добити повраћај 50 одсто школарине коју су уплатили за текућу школску годину. Министарство просвете дало је факултетима рок да до данас направе "пресек" ко је шта и колико уплатио, како би одмах након тога новац почео да "леже", и то једнократно цео износ.
Услови за повраћај пола школарине
У ресорном Министарству наводе да су услови за повраћај пола школарине да је студент држављанин Србије и да студира на државном универзитету, као и да се новац рефундира за први пут уписану годину. Такође, академац, који школарину плаћа на два или више студијских програма, има право на повраћај новца за онај програм за који је уплатио највећи апсолутни износ.
Ако се узме у обзир да су у текућој школској години школарине на већини факултета биле око 120.000 динара, то значи да ће студенти који су их уплатили у целости добити назад око 60.000 динара. Неки ће добити мање, на пример они који студирају шумарство, где су годину плаћали 80.000, али ће њихове колеге са архитектуре добити знатно више јер на овом факултету година кошта чак 300.000 динара.
Подстрек деци, помоћ родитељима
Студенти и родитељи задовољни су најавом да ће им новац коначно бити уплаћен. Мајка чија кћерка студира на ФОН и треба да упише четврту годину каже нам да су студентску картицу код Поштанске штедионоце још раније узели.
- То смо урадили одмах када је најављено да ће се враћати пола школарине, уплатили смо цео износ од 150.000 и сада очекујемо да нам се врати половина - прича ова мајка.
- Надамо се да ће бити испоштовано то што је обећано јер је то подстрек не само за студенте него и за породице. С обзиром на то да имамо још једног студента, то би нам финансијски доста помогло.
Како ће се новац уплаћивати појаснио је помоћник министра просвете за високо образовање Александар Јовић, који каже да студент мора да има студентску картицу за коју је везан одговарајући текући рачун и на њу ће бити уплаћен новац.
Како до студентске картице
Када је реч о правилима добијања картице, студент приликом пријаве уноси име и презиме, ЈМБГ, и назив факултета на коме студира како би се у јединственом информацином систему просвете проверило да ли има статус активног студента. Картица се вади код банке Поштанска штедионица.
Јовић објашњава да студенти који нису до сада отворили студентску картицу могу то да учине на порталу Управе за трезор, на којем могу и да провере какав је тренутни статус њиховог захтева, ако су га већ поднели.
- Уколико се појави неки проблем или грешка или уколико предуго траје отварање картице, студенти могу да пријаве грешку администраторима Министарства који ће се позабавити тим - поручује он.
- Могуће су грешке, понекад и због неажурности факултета. У случају да се рачун не отвори до тренутка исплате средстава, без обзира на то, новац ће бити трансферисан банци и у тренутку када добију картицу, новац ће им бити на рачуну.
Иначе, повраћај 50 одсто школарине омогућен је изменама и допунама Закона о високом образовању које су донете у марту. Међутим, новац раније није рефундиран јер су факултети били у блокади, а Министарство просвете је још крајем априла послало обавештење да повраћаја средстава неће бити док су факултети у блокади.